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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Салют
Нефтехимик - Салют: обзор матча 13 августа 2012
Нефтехимик
13.08.2012, понедельник, 19:30
Россия. ФНЛ, 6 тур
3 : 0
Завершен
Салют
49'
М. Джалилов
53'
В. Оразсахедов
73'
В. Галиулин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Салют
Замена
Н. Бочаров
️️️️
А. Подымов
86'
Замена
Р. Махмутов
️️️️
В. Оразсахедов
82'
Замена
Т. Варзиев
️️️️
В. Галиулин
80'
77'
Замена
А. Бажев
️️️️
М. Алборов
Замена
Г. Нуров
️️️️
М. Джалилов
74'
ГОЛ! 3:0!
В. Галиулин
73'
56'
Замена
М. Шевченко
️️️️
Д. Ткачук
ГОЛ! 2:0!
В. Оразсахедов
53'
ГОЛ! 1:0!
М. Джалилов
Пас отдал
А. Подымов
49'
46'
Замена
А. Хаеро Москера Мендоза
️️️️
С. Кушов
46'
Замена
М. Яковлев
️️️️
А. Кобенко
45'
+1
Желтая карточка
С. Кушов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
16
Александр Подымов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Салют
88
Степан Сикач
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
31
Денис Ткачук
ЛВ
14
Мирза Алборов
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
9
Азамат Курачинов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Искандар Джалилов
ПЗ
24
Тамерлан Варзиев
ЦП
52
Алексей Котляров
ЦП
34
Никита Бочаров
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
94
Георгий Нуров
АП
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
7
Максим Шевченко
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
28
Андрес Хаеро Москера Мендоза
АП
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
4-3-1-2
1
Лосев
5
Пискунов
65
Рябошапка
91
Куликов
2
Морозов
21
Галиулин
71
Дзахов
16
Подымов
10
Джалилов
19
Оразсахедов
63
Джалилов
3-2-3-1-1
88
Сикач
70
Кабутов
39
Цуканов
24
Мирошниченко
25
Жирный
15
Калешин
14
Алборов
5
Кушов
20
Кобенко
31
Ткачук
9
Курачинов
21
Галиулин
24
Варзиев
24
Варзиев
21
Галиулин
19
Оразсахедов
23
Махмутов
23
Махмутов
19
Оразсахедов
16
Подымов
34
Бочаров
34
Бочаров
16
Подымов
63
Джалилов
94
Нуров
94
Нуров
63
Джалилов
31
Ткачук
7
Шевченко
7
Шевченко
31
Ткачук
20
Кобенко
9
Яковлев
9
Яковлев
20
Кобенко
5
Кушов
28
Москера Мендоза
28
Москера Мендоза
5
Кушов
14
Алборов
9
Бажев
9
Бажев
14
Алборов
Остались в запасе
Нефтехимик
Салют
52
Алексей Котляров
ЦП
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Искандар Джалилов
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Огай
55
Александр Криворучко
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
52
Алексей Котляров
ЦП
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Искандар Джалилов
ПЗ
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Нефтехимик - Салют
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Стадион:
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