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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Нефтехимик
Урал - Нефтехимик: обзор матча 14 октября 2012
Урал
14.10.2012, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
3 : 0
Завершен
Нефтехимик
4'
А. Щаницин
33'
А. Кобялко
59'
А. Щаницин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Нефтехимик
90'
Вторая желтая
Р. Махмутов
Замена
А. Герк
️️️️
С. Гогниев
83'
77'
Замена
М. Джалилов
️️️️
П. Рябошапка
Замена
Д. Рыжов
️️️️
А. Кобялко
73'
71'
Замена
А. Котляров
️️️️
А. Куликов
Замена
Э. Манучарян
️️️️
Н. Сафрониди
67'
65'
Замена
Г. Нуров
️️️️
В. Оразсахедов
61'
Желтая карточка
Р. Махмутов
59'
Желтая карточка
В. Галиулин
ГОЛ! 3:0!
А. Щаницин
Пас отдал
А. Кобялко
59'
Замена
М. Семакин
️️️️
Д. Тумасян
55'
Желтая карточка
К. Берхамов
46'
ГОЛ! 2:0!
А. Кобялко
Пас отдал
Н. Сафрониди
33'
ГОЛ! 1:0!
А. Щаницин
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
22
Игорь Кот
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
4
Иван Дранников
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
23
Руслан Махмутов
АП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
29
Иван Мельник
ЦЗ
8
Анатолий Герк
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Рыжиков
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
52
Алексей Котляров
ЦП
24
Тамерлан Варзиев
ЦП
34
Никита Бочаров
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
3-3-1-1-2
22
Кот
7
Данцев
34
Тумасян
25
Ревякин
4
Дранников
25
Бочков
70
Сафрониди
7
Берхамов
13
Щаницин
22
Кобялко
2
Гогниев
3-2-1-1-2
1
Нестеренко
65
Рябошапка
91
Куликов
4
Кверквелия
19
Устинов
14
Хагуш
21
Галиулин
23
Махмутов
19
Оразсахедов
97
Портнягин
2
Гогниев
8
Герк
8
Герк
2
Гогниев
22
Кобялко
63
Рыжов
63
Рыжов
22
Кобялко
34
Тумасян
14
Семакин
14
Семакин
34
Тумасян
70
Сафрониди
10
Манучарян
10
Манучарян
70
Сафрониди
91
Куликов
52
Котляров
52
Котляров
91
Куликов
65
Рябошапка
63
Джалилов
63
Джалилов
65
Рябошапка
19
Оразсахедов
94
Нуров
94
Нуров
19
Оразсахедов
Остались в запасе
Урал
Нефтехимик
29
Иван Мельник
ЦЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
24
Тамерлан Варзиев
ЦП
5
Антон Пискунов
ЦЗ
34
Никита Бочаров
ЦП
1
Андрей Рыжиков
ВР
Главный тренер
Дмитрий Огай
Остались в запасе
29
Иван Мельник
ЦЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Остались в запасе
24
Тамерлан Варзиев
ЦП
5
Антон Пискунов
ЦЗ
34
Никита Бочаров
ЦП
1
Андрей Рыжиков
ВР
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Дмитрий Огай
Статистика матча Урал - Нефтехимик
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
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