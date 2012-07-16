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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - СКА-Хабаровск
Нефтехимик - СКА-Хабаровск: обзор матча 16 июля 2012
Нефтехимик
16.07.2012, понедельник, 20:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
1 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
68'
А. Джалилов
45'
Р. Славнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - СКА-Хабаровск
Замена
А. Пискунов
️️️️
П. Рябошапка
83'
76'
Замена
М. Трусевич
️️️️
В. Кренделев
72'
Желтая карточка
И. Удалый
ГОЛ! 1:1!
А. Джалилов
Пас отдал
И. Портнягин
68'
Замена
Г. Нуров
️️️️
А. Джалилов
67'
59'
Замена
В. Никифоров
️️️️
Р. Славнов
58'
Замена
Х. Мамтов
️️️️
Н. Саталкин
Замена
М. Джалилов
️️️️
А. Подымов
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
Р. Славнов
Пас отдал
А. Семенов
Замена
Д. Дзахов
️️️️
Р. Махмутов
44'
36'
Замена
А. Семенов
️️️️
К. Зуев
26'
Желтая карточка
Р. Славнов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
24
Тамерлан Варзиев
ЦП
16
Александр Подымов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
23
Руслан Махмутов
АП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
СКА-Хабаровск
1
Алексей Солосин
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
15
Максим Зюзин
ЦП
31
Константин Зуев
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
4
Роман Славнов
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
52
Алексей Котляров
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
4-3-2-1
1
Лосев
19
Устинов
65
Рябошапка
4
Кверквелия
2
Морозов
21
Галиулин
16
Подымов
24
Варзиев
23
Махмутов
10
Джалилов
97
Портнягин
4-1-3-1-1
1
Солосин
3
Удалый
5
Микуцкис
5
Нестеренко
2
Кренделев
3
Соловей
4
Славнов
31
Зуев
15
Зюзин
87
Саталкин
48
Луценко
16
Подымов
63
Джалилов
63
Джалилов
16
Подымов
65
Рябошапка
5
Пискунов
5
Пискунов
65
Рябошапка
23
Махмутов
71
Дзахов
71
Дзахов
23
Махмутов
10
Джалилов
94
Нуров
94
Нуров
10
Джалилов
4
Славнов
10
Никифоров
10
Никифоров
4
Славнов
31
Зуев
13
Семенов
13
Семенов
31
Зуев
2
Кренделев
30
Трусевич
30
Трусевич
2
Кренделев
87
Саталкин
9
Мамтов
9
Мамтов
87
Саталкин
Остались в запасе
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
52
Алексей Котляров
ЦП
1
Юрий Нестеренко
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Огай
16
Александр Агапов
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
52
Алексей Котляров
ЦП
1
Юрий Нестеренко
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
Остались в запасе
16
Александр Агапов
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Нефтехимик - СКА-Хабаровск
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Стадион:
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