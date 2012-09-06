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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Химки
Нефтехимик - Химки: обзор матча 06 сентября 2012
Нефтехимик
06.09.2012, четверг, 17:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
1 : 2
Завершен
Химки
33'
И. Портнягин (П)
20'
Л. Гвазава (П)
86'
В. Кузьмичев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Химки
90'
+2
Замена
А. Алексанян
️️️️
В. Соболев
86'
ГОЛ! 1:2!
В. Кузьмичев
Замена
Т. Варзиев
️️️️
С. Морозов
77'
64'
Замена
В. Кузьмичев
️️️️
С. Ефимов
Замена
М. Джалилов
️️️️
Н. Бочаров
64'
Замена
Г. Нуров
️️️️
В. Оразсахедов
40'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Портнягин
33'
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Гвазава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
34
Никита Бочаров
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
23
Руслан Махмутов
АП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Химки
35
Илья Гаврилов
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
6
Леван Гвазава
ЦП
22
Максим Ромащенко
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
Нефтехимик
5
Антон Пискунов
ЦЗ
24
Тамерлан Варзиев
ЦП
52
Алексей Котляров
ЦП
16
Александр Подымов
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
Химки
98
Александр Будаков
ВР
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
29
Даниил Белоцерковский
ЦП
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
4-2-2-2
1
Нестеренко
14
Хагуш
65
Рябошапка
91
Куликов
2
Морозов
34
Бочаров
71
Дзахов
23
Махмутов
10
Джалилов
19
Оразсахедов
97
Портнягин
3-3-4
35
Гаврилов
99
Даниловский
7
Кулешов
12
Ефимов
91
Кузнецов
20
Померко
21
Филатов
10
Комков
6
Гвазава
22
Ромащенко
19
Соболев
34
Бочаров
63
Джалилов
63
Джалилов
34
Бочаров
2
Морозов
24
Варзиев
24
Варзиев
2
Морозов
19
Оразсахедов
94
Нуров
94
Нуров
19
Оразсахедов
19
Соболев
19
Алексанян
19
Алексанян
19
Соболев
12
Ефимов
28
Кузьмичев
28
Кузьмичев
12
Ефимов
Остались в запасе
Нефтехимик
Химки
52
Алексей Котляров
ЦП
5
Антон Пискунов
ЦЗ
16
Александр Подымов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Огай
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
29
Даниил Белоцерковский
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
2
Денис Ковба
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
Остались в запасе
52
Алексей Котляров
ЦП
5
Антон Пискунов
ЦЗ
16
Александр Подымов
ЦП
Остались в запасе
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
29
Даниил Белоцерковский
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
2
Денис Ковба
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Огай
Статистика матча Нефтехимик - Химки
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Стадион:
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