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    Сергей Даниловский

    Полузащитник
    Имя Сергей
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Даниловский
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Тбилиси
    Гражданство
    Воспитаник ДЮСШ-4 (Львов)
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 августа 1981 (41 год)
    Рост 187
    Вес 82
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