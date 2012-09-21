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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Енисей
Химки - Енисей: обзор матча 21 сентября 2012
Химки
21.09.2012, пятница, 19:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
1 : 2
Завершен
Енисей
30'
М. Комков (П)
50'
С. Алексеев
86'
А. Кучук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Енисей
86'
Замена
А. Кучук
️️️️
Ю. Роденков
86'
ГОЛ! 1:2!
А. Кучук
Замена
Д. Ковба
️️️️
А. Воронкин
85'
83'
Желтая карточка
А. Кучук
Желтая карточка
В. Хатаженков
76'
Замена
В. Кузьмичев
️️️️
А. Алексанян
75'
67'
Замена
П. Рожков
️️️️
В. Чадов
52'
Замена
В. Пьянченко
️️️️
О. Лайзанс
Желтая карточка
А. Воронкин
51'
50'
ГОЛ! 1:1!
С. Алексеев
Пас отдал
А. Фатуллаев
Красная карточка
В. Кулешов
49'
34'
Желтая карточка
И. Шабаев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Комков
30'
Замена
В. Кулешов
️️️️
М. Ромащенко
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
35
Илья Гаврилов
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
3
Артем Воронкин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
22
Максим Ромащенко
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
88
Раис Ситдиков
ЛЗ
27
Станислав Лебамба
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
14
Олег Лайзанс
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
93
Юрий Роденков
ЦП
27
Сергей Алексеев
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Химки
98
Александр Будаков
ВР
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
7
Василий Пьянченко
ОП
30
Алексей Кучук
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
3-2-5
35
Гаврилов
99
Даниловский
12
Ефимов
19
Алексанян
21
Филатов
7
Хатаженков
19
Соболев
3
Воронкин
23
Бреев
22
Ромащенко
10
Комков
4-1-2-3
79
Плотников
22
Шабаев
27
Лебамба
4
Никитин
88
Ситдиков
15
Фатуллаев
93
Роденков
14
Лайзанс
20
Кожанов
15
Чадов
27
Алексеев
22
Ромащенко
22
Кузнецов
22
Кузнецов
22
Ромащенко
22
Ромащенко
7
Кулешов
7
Кулешов
22
Ромащенко
3
Воронкин
2
Ковба
2
Ковба
3
Воронкин
19
Алексанян
28
Кузьмичев
28
Кузьмичев
19
Алексанян
15
Чадов
27
Рожков
27
Рожков
15
Чадов
93
Роденков
30
Кучук
30
Кучук
93
Роденков
14
Лайзанс
7
Пьянченко
7
Пьянченко
14
Лайзанс
Остались в запасе
Химки
Енисей
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
98
Александр Будаков
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
16
Сергей Бородин
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
2
Роман Сурнев
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
98
Александр Будаков
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
Остались в запасе
16
Сергей Бородин
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
2
Роман Сурнев
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Химки - Енисей
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
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