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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Cибирь
Химки - Cибирь: обзор матча 12 ноября 2012
Химки
12.11.2012, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
0 : 0
Завершен
Cибирь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Cибирь
90'
+1
Замена
А. Кабанов
️️️️
А. Макаренко
90'
Желтая карточка
Е. Зиновьев
Замена
М. Ромащенко
️️️️
М. Комков
83'
82'
Желтая карточка
И. Шевченко
Замена
В. Кузьмичев
️️️️
С. Бреев
79'
74'
Замена
И. Шевченко
️️️️
Р. Пошкус
73'
Замена
М. Бркляча
️️️️
А. Кульчий
Замена
А. Воронкин
️️️️
Л. Гвазава
73'
Желтая карточка
Л. Гвазава
72'
71'
Желтая карточка
М. Астафьев
Пенальти не реализован!
С. Даниловский
68'
65'
Красная карточка
М. Шпичич
65'
Желтая карточка
А. Макаров
61'
Замена
Е. Зиновьев
️️️️
Д. Скороходов
Замена
Е. Кузнецов
️️️️
В. Соболев
61'
55'
Желтая карточка
Д. Скороходов
Желтая карточка
В. Филатов
53'
Желтая карточка
С. Бреев
39'
19'
Желтая карточка
Р. Халиуллин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
35
Илья Гаврилов
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
Cибирь
78
Александр Макаров
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
33
Матийя Шпичич
ЛЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
14
Видас Алундерис
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
9
Робертас Пошкус
ЦФ
Химки
20
Александр Дементьев
ЛЗ
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
22
Максим Ромащенко
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
29
Артем Кабанов
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
93
Марио Бркляча
ЦФ
4-1-4-1
35
Гаврилов
21
Филатов
91
Кузнецов
99
Даниловский
7
Хатаженков
20
Померко
19
Соболев
23
Бреев
6
Гвазава
10
Комков
15
Калимуллин
4-5-1
78
Макаров
5
Головатенко
4
Халиуллин
80
Климов
33
Шпичич
4
Астафьев
32
Скороходов
8
Макаренко
24
Кульчий
14
Алундерис
9
Пошкус
19
Соболев
22
Кузнецов
22
Кузнецов
19
Соболев
10
Комков
22
Ромащенко
22
Ромащенко
10
Комков
6
Гвазава
3
Воронкин
3
Воронкин
6
Гвазава
23
Бреев
28
Кузьмичев
28
Кузьмичев
23
Бреев
8
Макаренко
29
Кабанов
29
Кабанов
8
Макаренко
32
Скороходов
52
Зиновьев
52
Зиновьев
32
Скороходов
9
Пошкус
99
Шевченко
99
Шевченко
9
Пошкус
24
Кульчий
93
Бркляча
93
Бркляча
24
Кульчий
Остались в запасе
Химки
Cибирь
20
Александр Дементьев
ЛЗ
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
Остались в запасе
20
Александр Дементьев
ЛЗ
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
Остались в запасе
25
Илья Трунин
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
Статистика матча Химки - Cибирь
3
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
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