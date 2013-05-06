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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Химки
СКА-Хабаровск - Химки: обзор матча 06 мая 2013
СКА-Хабаровск
06.05.2013, понедельник, 12:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
4 : 0
Завершен
Химки
10'
А. Ерохин
29'
Г. Ходжава
52'
Ш. Григалашвили
65'
Г. Ходжава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Химки
90'
Желтая карточка
В. Хатаженков
Замена
А. Воронкин
️️️️
Е. Луценко
78'
77'
Желтая карточка
М. Комков
Замена
В. Никифоров
️️️️
Ш. Григалашвили
75'
70'
Замена
В. Филатов
️️️️
А. Алексанян
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
Г. Ходжава
68'
ГОЛ! 4:0!
Г. Ходжава
65'
Желтая карточка
С. Голяткин
59'
57'
Замена
А. Панюков
️️️️
Е. Песегов
Замена
В. Кренделев
️️️️
Р. Славнов
56'
55'
Пенальти не реализован!
С. Дебле
ГОЛ! 3:0!
Ш. Григалашвили
52'
37'
Желтая карточка
А. Померко
33'
Замена
С. Скобляков
️️️️
С. Даниловский
ГОЛ! 2:0!
Г. Ходжава
29'
ГОЛ! 1:0!
А. Ерохин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Алексей Солосин
ВР
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
10
Шота Григалашвили
ЛВ
30
Максим Трусевич
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
21
Александр Ерохин
АП
4
Роман Славнов
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Дараселия
Химки
98
Александр Будаков
ВР
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
8
Серж Дебле
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Химки
16
Сергей Котов
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
22
Максим Ромащенко
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
3-3-3-1
1
Солосин
88
Наваловский
5
Микуцкис
5
Нестеренко
30
Трусевич
28
Ходжава
4
Славнов
10
Григалашвили
21
Ерохин
3
Голяткин
48
Луценко
4-1-5
98
Будаков
7
Хатаженков
14
Кподо
19
Алексанян
99
Даниловский
20
Померко
10
Комков
8
Дебле
7
Песегов
23
Бреев
19
Соболев
10
Григалашвили
10
Никифоров
10
Никифоров
10
Григалашвили
4
Славнов
2
Кренделев
2
Кренделев
4
Славнов
48
Луценко
3
Воронкин
3
Воронкин
48
Луценко
28
Ходжава
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
28
Ходжава
19
Алексанян
21
Филатов
21
Филатов
19
Алексанян
99
Даниловский
55
Скобляков
55
Скобляков
99
Даниловский
7
Песегов
11
Панюков
11
Панюков
7
Песегов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Химки
16
Александр Агапов
ВР
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Дараселия
22
Евгений Кузнецов
ЦП
16
Сергей Котов
ВР
22
Максим Ромащенко
ЦП
Остались в запасе
16
Александр Агапов
ВР
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
27
Александр Радченко
ЦФ
Остались в запасе
22
Евгений Кузнецов
ЦП
16
Сергей Котов
ВР
22
Максим Ромащенко
ЦП
Главный тренер
Георгий Дараселия
Статистика матча СКА-Хабаровск - Химки
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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