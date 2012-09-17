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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Химки
Урал - Химки: обзор матча 17 сентября 2012
Урал
17.09.2012, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
1 : 0
Завершен
Химки
31'
А. Щаницин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Химки
88'
Желтая карточка
С. Даниловский
Замена
М. Семакин
️️️️
Н. Сафрониди
75'
Замена
Д. Рыжов
️️️️
А. Кобялко
66'
62'
Замена
Е. Кузнецов
️️️️
В. Соболев
58'
Замена
А. Воронкин
️️️️
А. Померко
52'
Замена
В. Кузьмичев
️️️️
М. Комков
Желтая карточка
А. Ревякин
39'
36'
Желтая карточка
А. Померко
ГОЛ! 1:0!
А. Щаницин
31'
27'
Желтая карточка
М. Комков
Желтая карточка
К. Берхамов
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
22
Игорь Кот
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Химки
35
Илья Гаврилов
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
6
Леван Гвазава
ЦП
22
Максим Ромащенко
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
Урал
70
Александр Котляров
ВР
29
Иван Мельник
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
45
Денис Матюгин
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
Химки
98
Александр Будаков
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
3-3-1-1-2
22
Кот
16
Вьештица
34
Тумасян
25
Ревякин
7
Данцев
25
Бочков
70
Сафрониди
7
Берхамов
13
Щаницин
22
Кобялко
2
Гогниев
3-3-4
35
Гаврилов
99
Даниловский
7
Кулешов
12
Ефимов
7
Хатаженков
20
Померко
21
Филатов
10
Комков
6
Гвазава
22
Ромащенко
19
Соболев
70
Сафрониди
14
Семакин
14
Семакин
70
Сафрониди
22
Кобялко
63
Рыжов
63
Рыжов
22
Кобялко
19
Соболев
22
Кузнецов
22
Кузнецов
19
Соболев
10
Комков
28
Кузьмичев
28
Кузьмичев
10
Комков
20
Померко
3
Воронкин
3
Воронкин
20
Померко
Остались в запасе
Урал
Химки
29
Иван Мельник
ЦЗ
45
Денис Матюгин
ЦФ
70
Александр Котляров
ВР
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
98
Александр Будаков
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
Остались в запасе
29
Иван Мельник
ЦЗ
45
Денис Матюгин
ЦФ
70
Александр Котляров
ВР
99
Евгений Савин
ЦФ
Остались в запасе
98
Александр Будаков
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Урал - Химки
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
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