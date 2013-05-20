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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Химки
Торпедо - Химки: обзор матча 20 мая 2013
Торпедо
20.05.2013, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
0 : 0
Завершен
Химки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Химки
90'
Желтая карточка
В. Хатаженков
Желтая карточка
А. Молодцов
90'
90'
Замена
С. Даниловский
️️️️
М. Ромащенко
Желтая карточка
Э. Гаурачс
84'
79'
Замена
В. Кулешов
️️️️
А. Алексанян
Замена
Э. Гаурачс
️️️️
Т. Лабукас
78'
Замена
В. Обухов
️️️️
Ю. Газинский
66'
Замена
Д. Войнов
️️️️
Н. Безлихотнов
46'
Желтая карточка
Д. Большаков
45'
44'
Желтая карточка
А. Померко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
29
Тадас Лабукас
ЦФ
Главный тренер
Борис Игнатьев
Химки
98
Александр Будаков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
21
Валентин Филатов
ЛЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
22
Максим Ромащенко
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
Торпедо
99
Андрей Лунев
ВР
14
Александр Цыбиков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
10
Денис Скепский
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Химки
16
Сергей Котов
ВР
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
17
Виталий Комисов
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
39
Илья Михалев
ЦФ
3-2-3-1-1
56
Довбня
27
Молодцов
15
Князев
12
Ефимов
8
Тесак
9
Большаков
20
Стеклов
18
Газинский
7
Бояринцев
90
Безлихотнов
29
Лабукас
3-3-4
98
Будаков
55
Скобляков
14
Кподо
19
Алексанян
7
Хатаженков
20
Померко
21
Филатов
10
Комков
23
Бреев
22
Ромащенко
19
Соболев
90
Безлихотнов
21
Войнов
21
Войнов
90
Безлихотнов
18
Газинский
13
Обухов
13
Обухов
18
Газинский
29
Лабукас
9
Гаурачс
9
Гаурачс
29
Лабукас
22
Ромащенко
99
Даниловский
99
Даниловский
22
Ромащенко
19
Алексанян
7
Кулешов
7
Кулешов
19
Алексанян
Остались в запасе
Торпедо
Химки
10
Денис Скепский
ЦП
99
Андрей Лунев
ВР
14
Александр Цыбиков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
Главный тренер
Борис Игнатьев
22
Евгений Кузнецов
ЦП
17
Виталий Комисов
ЦП
16
Сергей Котов
ВР
7
Евгений Песегов
ЦП
39
Илья Михалев
ЦФ
Остались в запасе
10
Денис Скепский
ЦП
99
Андрей Лунев
ВР
14
Александр Цыбиков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
Остались в запасе
22
Евгений Кузнецов
ЦП
17
Виталий Комисов
ЦП
16
Сергей Котов
ВР
7
Евгений Песегов
ЦП
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Борис Игнатьев
Статистика матча Торпедо - Химки
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
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