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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - СКА-Хабаровск
Химки - СКА-Хабаровск: обзор матча 08 октября 2012
Химки
08.10.2012, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
0 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
37'
Т. Микуцкис (АГ)
40'
Т. Микуцкис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - СКА-Хабаровск
Желтая карточка
И. Гаврилов
86'
82'
Замена
В. Никифоров
️️️️
В. Кренделев
77'
Желтая карточка
Д. Мицейка
71'
Замена
Д. Мицейка
️️️️
Н. Саталкин
59'
Желтая карточка
М. Соловей
Замена
Р. Калимуллин
️️️️
А. Алексанян
56'
45'
+1
Пенальти не реализован!
Н. Саталкин
Замена
Е. Кузнецов
️️️️
М. Комков
45'
44'
Замена
Х. Мамтов
️️️️
С. Дебле
Желтая карточка
А. Померко
42'
40'
ГОЛ! 1:1!
Т. Микуцкис
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Т. Микуцкис
37'
Желтая карточка
А. Воронкин
25'
Замена
Л. Гвазава
️️️️
С. Бреев
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
35
Илья Гаврилов
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
3
Артем Воронкин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
СКА-Хабаровск
1
Алексей Солосин
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
3
Михаил Соловей
ОП
8
Серж Дебле
ЦП
15
Максим Зюзин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
4
Роман Славнов
ПП
Главный тренер
Александр Григорян
Химки
98
Александр Будаков
ВР
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
6
Иван Кальчук
ЛЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
3-3-4
35
Гаврилов
17
Мамаев
19
Алексанян
99
Даниловский
21
Филатов
20
Померко
91
Кузнецов
19
Соболев
3
Воронкин
23
Бреев
10
Комков
3-1-5-1
1
Солосин
7
Зураев
5
Микуцкис
2
Кренделев
3
Соловей
4
Славнов
15
Зюзин
30
Трусевич
35
Романович
8
Дебле
87
Саталкин
10
Комков
22
Кузнецов
22
Кузнецов
10
Комков
23
Бреев
6
Гвазава
6
Гвазава
23
Бреев
19
Алексанян
15
Калимуллин
15
Калимуллин
19
Алексанян
2
Кренделев
10
Никифоров
10
Никифоров
2
Кренделев
87
Саталкин
16
Мицейка
16
Мицейка
87
Саталкин
8
Дебле
9
Мамтов
9
Мамтов
8
Дебле
Остались в запасе
Химки
СКА-Хабаровск
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
98
Александр Будаков
ВР
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
16
Александр Агапов
ВР
6
Иван Кальчук
ЛЗ
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
98
Александр Будаков
ВР
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
Остались в запасе
16
Александр Агапов
ВР
6
Иван Кальчук
ЛЗ
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Химки - СКА-Хабаровск
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
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