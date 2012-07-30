Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Томь
Химки - Томь: обзор матча 30 июля 2012
Химки
30.07.2012, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
1 : 2
Завершен
Томь
52'
В. Хатаженков
13'
В. Сорокин
76'
И. Нагибин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Томь
Желтая карточка
В. Хатаженков
90'
+3
90'
+2
Замена
И. Гультяев
️️️️
В. Сорокин
84'
Желтая карточка
В. Строев
82'
Желтая карточка
Р. Сабитов
76'
ГОЛ! 1:2!
И. Нагибин
Замена
А. Алексанян
️️️️
С. Скобляков
75'
73'
Замена
Д. Никитинский
️️️️
А. Черевко
Замена
И. Пухаев
️️️️
С. Бреев
70'
67'
Замена
К. Погребняк
️️️️
Ю. Петраков
65'
Желтая карточка
Ю. Петраков
57'
Замена
И. Нагибин
️️️️
Н. Баженов
Желтая карточка
В. Соболев
55'
ГОЛ! 1:1!
В. Хатаженков
Пас отдал
Е. Кузнецов
52'
45'
Желтая карточка
П. Николов
13'
ГОЛ! 0:1!
В. Сорокин
Желтая карточка
С. Ефимов
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
98
Александр Будаков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
Томь
18
Петр Вашек
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
15
Валерий Сорокин
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
2
Александр Димидко
ПП
77
Юрий Петраков
ПП
32
Никита Баженов
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Химки
35
Илья Гаврилов
ВР
19
Артак Алексанян
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
29
Даниил Белоцерковский
ЦП
25
Сергей Андрианов
ЦП
15
Инал Пухаев
ЦП
Томь
31
Виталий Астахов
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
3-3-3
98
Будаков
99
Даниловский
12
Ефимов
7
Кулешов
55
Скобляков
20
Померко
91
Кузнецов
19
Соболев
23
Бреев
22
Кузнецов
4-4-2
18
Вашек
26
Строев
22
Николов
8
Омельянчук
2
Аравин
77
Петраков
2
Димидко
34
Сабитов
15
Сорокин
26
Черевко
32
Баженов
23
Бреев
15
Пухаев
15
Пухаев
23
Бреев
55
Скобляков
19
Алексанян
19
Алексанян
55
Скобляков
15
Сорокин
35
Гультяев
35
Гультяев
15
Сорокин
32
Баженов
9
Нагибин
9
Нагибин
32
Баженов
26
Черевко
7
Никитинский
7
Никитинский
26
Черевко
77
Петраков
9
Погребняк
9
Погребняк
77
Петраков
Остались в запасе
Химки
Томь
29
Даниил Белоцерковский
ЦП
25
Сергей Андрианов
ЦП
35
Илья Гаврилов
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
31
Виталий Астахов
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
Остались в запасе
29
Даниил Белоцерковский
ЦП
25
Сергей Андрианов
ЦП
35
Илья Гаврилов
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
Остались в запасе
31
Виталий Астахов
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
Статистика матча Химки - Томь
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
Родина
Новости команд
Все
Химки
Томь
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+