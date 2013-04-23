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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Химки
Енисей - Химки: обзор матча 23 апреля 2013
Енисей
23.04.2013, вторник, 15:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
2 : 1
Завершен
Химки
64'
В. Лешонок
90+1'
Е. Качан
24'
В. Соболев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Химки
ГОЛ! 2:1!
Е. Качан
90'
+1
87'
Замена
В. Филатов
️️️️
А. Алексанян
83'
Желтая карточка
Е. Кузнецов
Замена
Р. Ситдиков
️️️️
О. Лайзанс
81'
Замена
А. Кучук
️️️️
В. Чадов
70'
Желтая карточка
Е. Качан
68'
67'
Замена
Е. Кузнецов
️️️️
А. Панюков
ГОЛ! 1:1!
В. Лешонок
64'
Замена
В. Лешонок
️️️️
И. Шабаев
46'
42'
Желтая карточка
А. Панюков
24'
ГОЛ! 0:1!
В. Соболев
12'
Замена
И. Гаврилов
️️️️
С. Дебле
9'
Красная карточка
А. Будаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Олег Лайзанс
ЦП
7
Лауренциу Буш
ПВ
11
Алексей Базанов
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Химки
98
Александр Будаков
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
8
Серж Дебле
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
18
Евгений Круг
ЦЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
88
Раис Ситдиков
ОП
7
Василий Пьянченко
ОП
30
Алексей Кучук
ЦП
Химки
35
Илья Гаврилов
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
21
Валентин Филатов
ЛЗ
17
Виталий Комисов
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
22
Максим Ромащенко
ЦП
3-3-1-1-2
79
Плотников
5
Пятикопов
4
Никитин
80
Качан
27
Лебамба
15
Фатуллаев
22
Шабаев
14
Лайзанс
7
Буш
15
Чадов
11
Базанов
3-3-3-1
98
Будаков
14
Кподо
99
Даниловский
19
Алексанян
7
Хатаженков
20
Померко
14
Рогочий
8
Дебле
23
Бреев
19
Соболев
11
Панюков
15
Чадов
30
Кучук
30
Кучук
15
Чадов
22
Шабаев
9
Лешонок
9
Лешонок
22
Шабаев
14
Лайзанс
88
Ситдиков
88
Ситдиков
14
Лайзанс
11
Панюков
22
Кузнецов
22
Кузнецов
11
Панюков
8
Дебле
35
Гаврилов
35
Гаврилов
8
Дебле
19
Алексанян
21
Филатов
21
Филатов
19
Алексанян
Остались в запасе
Енисей
Химки
18
Евгений Круг
ЦЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
7
Василий Пьянченко
ОП
Главный тренер
Александр Алферов
17
Виталий Комисов
ЦП
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
22
Максим Ромащенко
ЦП
Остались в запасе
18
Евгений Круг
ЦЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
16
Сергей Бородин
ВР
7
Василий Пьянченко
ОП
Остались в запасе
17
Виталий Комисов
ЦП
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
22
Максим Ромащенко
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Енисей - Химки
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Центральный
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