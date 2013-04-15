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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Урал
Химки - Урал: обзор матча 15 апреля 2013
Химки
15.04.2013, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
0 : 0
Завершен
Урал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Урал
Замена
В. Комисов
️️️️
А. Панюков
90'
Замена
Е. Кузнецов
️️️️
А. Алексанян
87'
83'
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
Н. Сафрониди
Замена
С. Даниловский
️️️️
Е. Песегов
79'
72'
Замена
С. Гогниев
️️️️
Г. Асеведо
68'
Замена
А. Щаницин
️️️️
А. Новиков
51'
Желтая карточка
Д. Тумасян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
98
Александр Будаков
ВР
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
8
Серж Дебле
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Урал
22
Игорь Кот
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Химки
35
Илья Гаврилов
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
17
Виталий Комисов
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
22
Максим Ромащенко
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
Урал
16
Дмитрий Яшин
ВР
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
78
Семен Помогаев
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
4-1-4-1
98
Будаков
14
Кподо
14
Рогочий
19
Алексанян
7
Хатаженков
20
Померко
19
Соболев
7
Песегов
23
Бреев
8
Дебле
11
Панюков
3-3-3-1
22
Кот
15
Новиков
34
Тумасян
16
Вьештица
7
Данцев
25
Бочков
70
Сафрониди
14
Семакин
7
Берхамов
30
Асеведо
10
Манучарян
11
Панюков
17
Комисов
17
Комисов
11
Панюков
19
Алексанян
22
Кузнецов
22
Кузнецов
19
Алексанян
7
Песегов
99
Даниловский
99
Даниловский
7
Песегов
15
Новиков
13
Щаницин
13
Щаницин
15
Новиков
70
Сафрониди
10
Лунгу
10
Лунгу
70
Сафрониди
30
Асеведо
2
Гогниев
2
Гогниев
30
Асеведо
Остались в запасе
Химки
Урал
35
Илья Гаврилов
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
22
Максим Ромащенко
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
78
Семен Помогаев
ЦП
16
Дмитрий Яшин
ВР
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
35
Илья Гаврилов
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
22
Максим Ромащенко
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
Остались в запасе
78
Семен Помогаев
ЦП
16
Дмитрий Яшин
ВР
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Химки - Урал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Родина
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