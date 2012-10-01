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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург-Кузбасс - Химки
Новокузнецк - Химки: обзор матча 01 октября 2012
Новокузнецк
01.10.2012, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
0 : 0
Завершен
Химки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новокузнецк - Химки
82'
Желтая карточка
С. Бреев
Желтая карточка
П. Самойлов
80'
77'
Желтая карточка
А. Кузнецов
Замена
С. Нарылков
️️️️
В. Кириллов
73'
70'
Замена
М. Ромащенко
️️️️
А. Воронкин
68'
Замена
Р. Калимуллин
️️️️
А. Алексанян
Замена
И. Шпаков
️️️️
А. Киселев
67'
Желтая карточка
В. Авсюк
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новокузнецк
18
Антон Киселев
ВР
1
Александр Саутин
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
5
Павел Самойлов
ЦЗ
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
9
Владимир Авсюк
ЦП
12
Андрей Волгин
ЦП
7
Андрей Клименко
ЦП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
Химки
35
Илья Гаврилов
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
3
Артем Воронкин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
Новокузнецк
99
Юрий Дюпин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
14
Максим Коршунов
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
23
Валентин Егунов
ЦФ
15
Иван Шпаков
ЦФ
Химки
98
Александр Будаков
ВР
25
Сергей Андрианов
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
22
Максим Ромащенко
ЦП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
3-2-3-1
18
Киселев
5
Самойлов
12
Сапаев
88
Наваловский
67
Ткачук
2
Недорезов
9
Авсюк
12
Волгин
7
Клименко
11
Кириллов
3-3-4
35
Гаврилов
17
Мамаев
19
Алексанян
99
Даниловский
91
Кузнецов
20
Померко
21
Филатов
10
Комков
3
Воронкин
23
Бреев
19
Соболев
11
Кириллов
22
Нарылков
22
Нарылков
11
Кириллов
18
Киселев
15
Шпаков
15
Шпаков
18
Киселев
3
Воронкин
22
Ромащенко
22
Ромащенко
3
Воронкин
19
Алексанян
15
Калимуллин
15
Калимуллин
19
Алексанян
Остались в запасе
Новокузнецк
Химки
14
Максим Коршунов
ЦП
23
Валентин Егунов
ЦФ
99
Юрий Дюпин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
58
Сергей Егоров
ПП
25
Сергей Андрианов
ЦП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
98
Александр Будаков
ВР
6
Леван Гвазава
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
Остались в запасе
14
Максим Коршунов
ЦП
23
Валентин Егунов
ЦФ
99
Юрий Дюпин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
58
Сергей Егоров
ПП
Остались в запасе
25
Сергей Андрианов
ЦП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
98
Александр Будаков
ВР
6
Леван Гвазава
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
Статистика матча Новокузнецк - Химки
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
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