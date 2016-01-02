«Новокузнецк» рискует сняться с розыгрыша ПФЛ

Защитник "Новокузнецка" Евгений Круг подтвердил, что ввиду проблем с финансированием, клуб в ближайшем будущем может сняться с розыгрыша Профессиональной футбольной лиги.

"Мне стало известно об этом за два дня до наступления Нового года. На данный момент руководство "Новокузнецка" не рассчиталось со мной, но в скором времени обещает закрыть все долги. Вариантов продолжения карьеры у меня пока нет", – заявил Круг.

На сегодняшний день "Новокузнецк" располагается на четвертой строчке турнирной таблицы в зоне "Восток", имея в своем активе 20 очков после 16-ти матчей.