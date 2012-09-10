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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Шинник
Химки - Шинник: обзор матча 10 сентября 2012
Химки
10.09.2012, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
0 : 0
Завершен
Шинник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Шинник
84'
Замена
А. Алхазов
️️️️
Э. Низамутдинов
83'
Замена
Е. Ятченко
️️️️
К. Скрыльников
Замена
В. Кузьмичев
️️️️
В. Соболев
80'
Желтая карточка
Л. Гвазава
74'
Замена
Е. Кузнецов
️️️️
М. Комков
69'
Замена
А. Алексанян
️️️️
Е. Кобзарь
46'
Желтая карточка
В. Филатов
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
35
Илья Гаврилов
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
6
Леван Гвазава
ЦП
22
Максим Ромащенко
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
Шинник
22
Николай Цыган
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
2
Алли Ндри
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
36
Константин Скрыльников
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Химки
98
Александр Будаков
ВР
19
Артак Алексанян
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
Шинник
35
Артем Смирнов
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
91
Яков Зайка
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
4-1-4-1
35
Гаврилов
21
Филатов
99
Даниловский
12
Ефимов
7
Хатаженков
20
Померко
19
Соболев
6
Гвазава
22
Ромащенко
10
Комков
92
Кобзарь
3-2-4-1
22
Цыган
21
Катынсус
7
Нежелев
33
Ламанж
13
Белецкий
2
Ндри
10
Корытько
56
Гриднев
5
Валикаев
36
Скрыльников
81
Низамутдинов
10
Комков
22
Кузнецов
22
Кузнецов
10
Комков
92
Кобзарь
19
Алексанян
19
Алексанян
92
Кобзарь
19
Соболев
28
Кузьмичев
28
Кузьмичев
19
Соболев
36
Скрыльников
97
Ятченко
97
Ятченко
36
Скрыльников
81
Низамутдинов
13
Алхазов
13
Алхазов
81
Низамутдинов
Остались в запасе
Химки
Шинник
98
Александр Будаков
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
91
Яков Зайка
ЦП
35
Артем Смирнов
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
98
Александр Будаков
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
Остались в запасе
91
Яков Зайка
ЦП
35
Артем Смирнов
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Химки - Шинник
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
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Россия. PARI Первая лига, 14 тур
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Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
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Текстильщик
Информация о матче
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