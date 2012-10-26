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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Химки
Салют - Химки: обзор матча 26 октября 2012
Салют
26.10.2012, пятница, 19:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
0 : 1
Завершен
Химки
45'
Р. Калимуллин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Химки
Замена
С. Цуканов
️️️️
С. Мирошниченко
84'
Замена
А. Курачинов
️️️️
А. Бажев
71'
Замена
М. Шевченко
️️️️
Д. Кабутов
60'
45'
ГОЛ! 0:1!
Р. Калимуллин
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
15
Евгений Калешин
ЛЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
14
Мирза Алборов
ЦП
28
Андрес Хаеро Москера Мендоза
АП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Химки
35
Илья Гаврилов
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
6
Леван Гвазава
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
Салют
88
Степан Сикач
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
7
Максим Шевченко
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
9
Азамат Курачинов
ЦФ
Химки
16
Сергей Котов
ВР
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
3-2-2-2-1
55
Криворучко
70
Кабутов
17
Старков
24
Мирошниченко
15
Калешин
25
Жирный
14
Алборов
53
Руа Флорес
31
Ткачук
28
Москера Мендоза
9
Бажев
4-1-4-1
35
Гаврилов
7
Хатаженков
21
Филатов
99
Даниловский
55
Скобляков
20
Померко
10
Комков
6
Гвазава
3
Воронкин
19
Соболев
15
Калимуллин
70
Кабутов
7
Шевченко
7
Шевченко
70
Кабутов
9
Бажев
9
Курачинов
9
Курачинов
9
Бажев
24
Мирошниченко
39
Цуканов
39
Цуканов
24
Мирошниченко
Остались в запасе
Салют
Химки
88
Степан Сикач
ВР
20
Андрей Кобенко
ЛП
5
Сергей Кушов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
16
Сергей Котов
ВР
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
Остались в запасе
88
Степан Сикач
ВР
20
Андрей Кобенко
ЛП
5
Сергей Кушов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
Остались в запасе
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
16
Сергей Котов
ВР
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Салют - Химки
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Стадион:
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