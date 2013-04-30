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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Металлург-Кузбасс
Химки - Новокузнецк: обзор матча 30 апреля 2013
Химки
30.04.2013, вторник, 19:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
0 : 0
Завершен
Новокузнецк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Новокузнецк
90'
Желтая карточка
А. Саутин
90'
Замена
С. Емельянов
️️️️
И. Шпаков
86'
Замена
С. Нарылков
️️️️
А. Киселев
Замена
А. Панюков
️️️️
А. Алексанян
77'
Замена
Е. Песегов
️️️️
А. Рогочий
73'
Замена
Е. Кузнецов
️️️️
М. Комков
61'
46'
Замена
А. Козлов
️️️️
В. Шишелов
Желтая карточка
В. Хатаженков
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
16
Сергей Котов
ВР
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
8
Серж Дебле
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
Новокузнецк
1
Александр Саутин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
5
Павел Самойлов
ЦЗ
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
9
Владимир Авсюк
ЦП
7
Андрей Клименко
ЦП
15
Иван Шпаков
ЦФ
55
Владимир Шишелов
ЦФ
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Химки
35
Илья Гаврилов
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
22
Максим Ромащенко
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Новокузнецк
99
Юрий Дюпин
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
0
Сергей Емельянов
ЦП
14
Максим Коршунов
ЦП
23
Валентин Егунов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
3-3-4
16
Котов
14
Кподо
19
Алексанян
14
Рогочий
99
Даниловский
20
Померко
7
Хатаженков
19
Соболев
8
Дебле
23
Бреев
10
Комков
4-2-3
1
Саутин
31
Зотов
12
Сапаев
5
Эдиев
5
Самойлов
9
Авсюк
7
Клименко
4
Вукобратович
55
Шишелов
15
Шпаков
10
Комков
22
Кузнецов
22
Кузнецов
10
Комков
14
Рогочий
7
Песегов
7
Песегов
14
Рогочий
19
Алексанян
11
Панюков
11
Панюков
19
Алексанян
15
Шпаков
0
Емельянов
0
Емельянов
15
Шпаков
18
Киселев
22
Нарылков
22
Нарылков
18
Киселев
55
Шишелов
32
Козлов
32
Козлов
55
Шишелов
Остались в запасе
Химки
Новокузнецк
35
Илья Гаврилов
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
22
Максим Ромащенко
ЦП
14
Максим Коршунов
ЦП
67
Роман Ткачук
ЛЗ
23
Валентин Егунов
ЦФ
99
Юрий Дюпин
ВР
Остались в запасе
35
Илья Гаврилов
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
22
Максим Ромащенко
ЦП
Остались в запасе
14
Максим Коршунов
ЦП
67
Роман Ткачук
ЛЗ
23
Валентин Егунов
ЦФ
99
Юрий Дюпин
ВР
Статистика матча Химки - Новокузнецк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Родина
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