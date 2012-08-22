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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Химки
Уфа - Химки: обзор матча 22 августа 2012
Уфа
22.08.2012, среда, 17:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
3 : 2
Завершен
Химки
10'
С. Путилин
71'
М. Маркосов (П)
90+2'
Ю. Кириллов
73'
С. Даниловский
88'
А. Кузнецов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Химки
90'
+3
Желтая карточка
А. Померко
90'
+2
Желтая карточка
С. Ефимов
ГОЛ! 3:2!
Ю. Кириллов
Пас отдал
В. Галыш
90'
+2
88'
ГОЛ! 2:2!
А. Кузнецов
Замена
А. Киреев
️️️️
Е. Духнов
76'
75'
Замена
А. Ибрагимгаджиев
️️️️
А. Козлов
73'
ГОЛ! 2:1!
С. Даниловский
Пас отдал
А. Козлов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Маркосов
71'
70'
Желтая карточка
С. Даниловский
67'
Замена
И. Пухаев
️️️️
А. Померко
Замена
В. Галыш
️️️️
Д. Карлос
54'
Желтая карточка
Д. Карлос
50'
Замена
С. Данилов
️️️️
А. Васильев
46'
Замена
С. Осадчук
️️️️
С. Путилин
46'
14'
Вторая желтая
Е. Кобзарь
ГОЛ! 1:0!
С. Путилин
Пас отдал
А. Васильев
10'
5'
Желтая карточка
Е. Кобзарь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Евгений Кобозев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
20
Роман Войдель
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
28
Евгений Духнов
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Химки
35
Илья Гаврилов
ВР
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
Уфа
22
Дмитрий Изотов
ВР
42
Юрий Кириллов
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
4
Сергей Осадчук
ЦП
22
Антон Киреев
АП
88
Виталий Галыш
АП
7
Сергей Данилов
ПП
Химки
98
Александр Будаков
ВР
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
29
Даниил Белоцерковский
ЦП
15
Инал Пухаев
ЦП
4-1-4-1
1
Кобозев
85
Попов
3
Смирнов
33
Путилин
44
Тишкин
13
Засеев
20
Войдель
28
Духнов
11
Карлос
8
Васильев
9
Маркосов
3-3-3-1
35
Гаврилов
12
Ефимов
19
Алексанян
7
Кулешов
91
Кузнецов
20
Померко
99
Даниловский
7
Козлов
23
Бреев
19
Соболев
92
Кобзарь
33
Путилин
4
Осадчук
4
Осадчук
33
Путилин
28
Духнов
22
Киреев
22
Киреев
28
Духнов
11
Карлос
88
Галыш
88
Галыш
11
Карлос
8
Васильев
7
Данилов
7
Данилов
8
Васильев
20
Померко
15
Пухаев
15
Пухаев
20
Померко
7
Козлов
75
Ибрагимгаджиев
75
Ибрагимгаджиев
7
Козлов
Остались в запасе
Уфа
Химки
22
Дмитрий Изотов
ВР
42
Юрий Кириллов
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
29
Даниил Белоцерковский
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
Остались в запасе
22
Дмитрий Изотов
ВР
42
Юрий Кириллов
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
Остались в запасе
29
Даниил Белоцерковский
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Уфа - Химки
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
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