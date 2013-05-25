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Сергей Даниловский
Статистика
Сергей Даниловский - статистика
Завершил карьеру
20 августа 1981 (45), Тбилиси
#99 | Полузащитник
187 см | 82 кг
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Украина. Датагруп Кубок 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Чемпионат Украины 2009/2010
Чемпионат Украины 2008/2009
Товарищеские матчи 2007
Чемпионат Украины 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Химки
25
2
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Химки
2 : 4
25.05.2013
Волгарь
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Торпедо
0 : 0
20.05.2013
Химки
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Химки
2 : 1
14.05.2013
Спартак-Нальчик
80' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
СКА-Хабаровск
4 : 0
06.05.2013
Химки
1' - 33'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Химки
0 : 0
30.04.2013
Новокузнецк
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Енисей
2 : 1
23.04.2013
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Химки
0 : 0
15.04.2013
Урал
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Шинник
0 : 1
08.04.2013
Химки
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
1 : 1
12.03.2013
Химки
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Химки
1 : 0
20.11.2012
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Химки
1 : 0
16.11.2012
Ротор
1' - 66'
16'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Химки
0 : 0
12.11.2012
Cибирь
1' - 90'
68'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Томь
3 : 2
06.11.2012
Химки
1' - 90'
64'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Салют
0 : 1
26.10.2012
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Спартак-Нальчик
1 : 0
15.10.2012
Химки
1' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Химки
0 : 2
08.10.2012
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Новокузнецк
0 : 0
01.10.2012
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Химки
1 : 2
21.09.2012
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Урал
1 : 0
17.09.2012
Химки
1' - 90'
88'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Химки
0 : 0
10.09.2012
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Нефтехимик
1 : 2
06.09.2012
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Уфа
3 : 2
22.08.2012
Химки
1' - 90'
73'
70'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Химки
1 : 2
17.08.2012
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Сочи
0 : 0
13.08.2012
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Cибирь
2 : 1
07.08.2012
Химки
1' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Химки
1 : 2
30.07.2012
Томь
1' - 90'
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