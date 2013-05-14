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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Спартак-Нальчик
Химки - Спартак-Нальчик: обзор матча 14 мая 2013
Химки
14.05.2013, вторник, 18:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
2 : 1
Завершен
Спартак-Нальчик
7'
С. Дебле
82'
С. Дебле
89'
И. Коронов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Спартак-Нальчик
Желтая карточка
А. Будаков
90'
+3
Замена
В. Комисов
️️️️
М. Ромащенко
90'
+2
89'
ГОЛ! 2:1!
И. Коронов
Замена
Е. Песегов
️️️️
А. Алексанян
84'
ГОЛ! 2:0!
С. Дебле
82'
Замена
С. Даниловский
️️️️
В. Соболев
80'
77'
Замена
К. Андрес Руа Флорес
️️️️
Е. Чеботару
69'
Желтая карточка
Р. Концедалов
Замена
В. Филатов
️️️️
С. Скобляков
69'
66'
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
А. Аверьянов
58'
Замена
Д. Буйтраго
️️️️
А. Гошоков
46'
Замена
К. Суслов
️️️️
М. Джудович
38'
Желтая карточка
Е. Овсиенко
Желтая карточка
А. Рогочий
31'
ГОЛ! 1:0!
С. Дебле
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
98
Александр Будаков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
8
Серж Дебле
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
22
Максим Ромащенко
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
Спартак-Нальчик
1
Антон Коченков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
13
Алексей Медведев
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Химки
16
Сергей Котов
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
17
Виталий Комисов
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
39
Илья Михалев
ЦФ
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
24
Дмитрий Галин
ЦП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
3-2-5
98
Будаков
14
Рогочий
14
Кподо
19
Алексанян
55
Скобляков
7
Хатаженков
19
Соболев
8
Дебле
23
Бреев
22
Ромащенко
10
Комков
4-4-2
1
Коченков
4
Овсиенко
20
Джудович
2
Засеев
71
Багаев
14
Коронов
11
Концедалов
37
Чеботару
11
Аверьянов
19
Гошоков
13
Медведев
22
Ромащенко
17
Комисов
17
Комисов
22
Ромащенко
55
Скобляков
21
Филатов
21
Филатов
55
Скобляков
19
Соболев
99
Даниловский
99
Даниловский
19
Соболев
19
Алексанян
7
Песегов
7
Песегов
19
Алексанян
20
Джудович
91
Суслов
91
Суслов
20
Джудович
37
Чеботару
53
Руа Флорес
53
Руа Флорес
37
Чеботару
11
Аверьянов
8
Сирадзе
8
Сирадзе
11
Аверьянов
19
Гошоков
10
Буйтраго
10
Буйтраго
19
Гошоков
Остались в запасе
Химки
Спартак-Нальчик
16
Сергей Котов
ВР
17
Алексей Хрущев
ЛП
39
Илья Михалев
ЦФ
24
Дмитрий Галин
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
57
Руслан Абазов
ПЗ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Остались в запасе
16
Сергей Котов
ВР
17
Алексей Хрущев
ЛП
39
Илья Михалев
ЦФ
Остались в запасе
24
Дмитрий Галин
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
57
Руслан Абазов
ПЗ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Статистика матча Химки - Спартак-Нальчик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Родина
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