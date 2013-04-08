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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Химки
Шинник - Химки: обзор матча 08 апреля 2013
Шинник
08.04.2013, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
0 : 1
Завершен
Химки
78'
В. Хатаженков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Химки
90'
+4
Замена
В. Филатов
️️️️
А. Алексанян
90'
Желтая карточка
А. Рогочий
Замена
А. Нежелев
️️️️
М. Бурченко
87'
85'
Замена
С. Даниловский
️️️️
С. Дебле
84'
Желтая карточка
А. Будаков
80'
Замена
Е. Кузнецов
️️️️
М. Комков
78'
ГОЛ! 0:1!
В. Хатаженков
Замена
И. Кухарчук
️️️️
Э. Низамутдинов
76'
71'
Замена
А. Панюков
️️️️
И. Михалев
Замена
К. Дудченко
️️️️
А. Малоян
64'
Замена
П. Деобальд
️️️️
С. Белоусов
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
22
Николай Цыган
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
66
Дмитрий Мичков
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Химки
98
Александр Будаков
ВР
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
8
Серж Дебле
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
39
Илья Михалев
ЦФ
Шинник
35
Артем Смирнов
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
57
Павел Деобальд
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Химки
35
Илья Гаврилов
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
17
Виталий Комисов
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
4-4-2
22
Цыган
2
Ндри
76
Стешин
21
Катынсус
33
Сухов
66
Мичков
8
Бурченко
7
Белоусов
10
Корытько
81
Низамутдинов
0
Малоян
4-1-4-1
98
Будаков
7
Хатаженков
19
Алексанян
14
Рогочий
14
Кподо
20
Померко
10
Комков
23
Бреев
7
Песегов
8
Дебле
39
Михалев
8
Бурченко
7
Нежелев
7
Нежелев
8
Бурченко
7
Белоусов
57
Деобальд
57
Деобальд
7
Белоусов
81
Низамутдинов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
81
Низамутдинов
0
Малоян
30
Дудченко
30
Дудченко
0
Малоян
10
Комков
22
Кузнецов
22
Кузнецов
10
Комков
19
Алексанян
21
Филатов
21
Филатов
19
Алексанян
8
Дебле
99
Даниловский
99
Даниловский
8
Дебле
39
Михалев
11
Панюков
11
Панюков
39
Михалев
Остались в запасе
Шинник
Химки
35
Артем Смирнов
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
17
Виталий Комисов
ЦП
35
Илья Гаврилов
ВР
17
Алексей Хрущев
ЛП
Остались в запасе
35
Артем Смирнов
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
Остались в запасе
17
Виталий Комисов
ЦП
35
Илья Гаврилов
ВР
17
Алексей Хрущев
ЛП
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Шинник - Химки
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Стадион:
Шинник
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