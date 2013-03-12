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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Химки
Балтика - Химки: обзор матча 12 марта 2013
Балтика
12.03.2013, вторник, 20:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
1 : 1
Завершен
Химки
71'
М. Скавыш
76'
С. Бреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Химки
79'
Замена
С. Дебле
️️️️
М. Комков
Замена
А. Гацко
️️️️
М. Скавыш
77'
76'
ГОЛ! 1:1!
С. Бреев
ГОЛ! 1:0!
М. Скавыш
71'
Замена
А. Вишняковс
️️️️
А. Зюзинс
67'
Замена
А. Сальников
️️️️
М. Волков
61'
Желтая карточка
М. Волков
41'
Желтая карточка
Г. Чиркин
33'
26'
Желтая карточка
С. Бреев
Желтая карточка
М. Васильев
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
33
Максим Волков
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Химки
35
Илья Гаврилов
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
39
Илья Михалев
ЦФ
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
20
Алексейс Вишняковс
ЦП
47
Андрей Сальников
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Химки
98
Александр Будаков
ВР
77
Александр Куканос
ЦЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
8
Серж Дебле
ЦП
22
Максим Ромащенко
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
4-3-3
1
Колинько
81
Зимулька
55
Крючков
23
Васильев
4
Рытов
8
Чиркин
17
Зюзинс
33
Волков
45
Вотинов
15
Скавыш
8
Сысуев
3-1-5-1
35
Гаврилов
14
Кподо
14
Рогочий
55
Скобляков
20
Померко
10
Комков
22
Кузнецов
23
Бреев
7
Песегов
19
Соболев
39
Михалев
33
Волков
47
Сальников
47
Сальников
33
Волков
17
Зюзинс
20
Вишняковс
20
Вишняковс
17
Зюзинс
15
Скавыш
17
Гацко
17
Гацко
15
Скавыш
10
Комков
8
Дебле
8
Дебле
10
Комков
Остались в запасе
Балтика
Химки
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
88
Гиорги Шелия
ВР
18
Кирилл Марущак
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
77
Александр Куканос
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
22
Максим Ромащенко
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Остались в запасе
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
88
Гиорги Шелия
ВР
18
Кирилл Марущак
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
Остались в запасе
77
Александр Куканос
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
22
Максим Ромащенко
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Балтика - Химки
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
Балтика
Новости команд
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Балтика
Химки
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