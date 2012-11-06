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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Химки
Томь - Химки: обзор матча 06 ноября 2012
Томь
06.11.2012, вторник, 16:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
3 : 2
Завершен
Химки
19'
П. Голышев
25'
И. Нагибин
72'
К. Погребняк
20'
Р. Калимуллин
53'
А. Померко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Химки
90'
+1
Желтая карточка
Л. Гвазава
Замена
В. Строев
️️️️
П. Голышев
90'
+1
Замена
А. Зотов
️️️️
А. Димидко
78'
Замена
А. Черевко
️️️️
И. Нагибин
75'
ГОЛ! 3:2!
К. Погребняк
72'
66'
Замена
В. Кузьмичев
️️️️
Р. Калимуллин
64'
Желтая карточка
С. Даниловский
Замена
К. Погребняк
️️️️
В. Сорокин
61'
55'
Замена
Е. Кузнецов
️️️️
С. Бреев
53'
ГОЛ! 2:2!
А. Померко
Желтая карточка
С. Омельянчук
39'
Желтая карточка
С. Бендзь
28'
Пенальти не реализован!
В. Сорокин
28'
ГОЛ! 2:1!
И. Нагибин
25'
20'
ГОЛ! 1:1!
Р. Калимуллин
ГОЛ! 1:0!
П. Голышев
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
31
Виталий Астахов
ВР
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
Химки
35
Илья Гаврилов
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
Томь
18
Петр Вашек
ВР
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Химки
16
Сергей Котов
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
22
Максим Ромащенко
ЦП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
4-5-1
31
Астахов
8
Омельянчук
22
Николов
26
Бендзь
43
Терентьев
9
Нагибин
2
Димидко
34
Сабитов
7
Никитинский
15
Сорокин
72
Голышев
4-1-4-1
35
Гаврилов
91
Кузнецов
7
Хатаженков
99
Даниловский
21
Филатов
20
Померко
10
Комков
23
Бреев
6
Гвазава
19
Соболев
15
Калимуллин
72
Голышев
26
Строев
26
Строев
72
Голышев
2
Димидко
21
Зотов
21
Зотов
2
Димидко
9
Нагибин
26
Черевко
26
Черевко
9
Нагибин
15
Сорокин
9
Погребняк
9
Погребняк
15
Сорокин
23
Бреев
22
Кузнецов
22
Кузнецов
23
Бреев
15
Калимуллин
28
Кузьмичев
28
Кузьмичев
15
Калимуллин
Остались в запасе
Томь
Химки
18
Петр Вашек
ВР
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
16
Сергей Котов
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
22
Максим Ромащенко
ЦП
Остались в запасе
18
Петр Вашек
ВР
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
Остались в запасе
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
16
Сергей Котов
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
22
Максим Ромащенко
ЦП
Статистика матча Томь - Химки
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
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