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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Петротрест
Химки - Сочи: обзор матча 20 ноября 2012
Химки
20.11.2012, вторник, 20:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
1 : 0
Завершен
Сочи
67'
В. Соболев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Сочи
Замена
М. Ромащенко
️️️️
В. Соболев
90'
+2
Замена
С. Скобляков
️️️️
В. Филатов
88'
Замена
В. Кузьмичев
️️️️
Р. Калимуллин
85'
Замена
Е. Кузнецов
️️️️
М. Комков
68'
ГОЛ! 1:0!
В. Соболев
Пас отдал
М. Комков
67'
Желтая карточка
М. Комков
65'
60'
Замена
В. Сушкин
️️️️
Карлитос
Желтая карточка
В. Хатаженков
48'
34'
Замена
Д. Кудинов
️️️️
Е. Матрахов
31'
Желтая карточка
М. Ершов
22'
Желтая карточка
Ю. Лебедев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
35
Илья Гаврилов
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
6
Леван Гвазава
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
24
Станислав Тарасюк
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
10
Карлитос
ЦП
77
Максим Андреев
АП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Химки
16
Сергей Котов
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
25
Сергей Андрианов
ЦП
22
Максим Ромащенко
ЦП
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
23
Максим Усанов
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
25
Николай Скворцов
ЦП
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
4-1-4-1
35
Гаврилов
21
Филатов
91
Кузнецов
99
Даниловский
7
Хатаженков
20
Померко
19
Соболев
6
Гвазава
3
Воронкин
10
Комков
15
Калимуллин
3-3-1-1-1
31
Арсеньев
15
Ершов
3
Сурков
24
Тарасюк
27
Лебедев
10
Матрахов
11
Кирсанов
10
Карлитос
77
Андреев
87
Мязин
10
Комков
22
Кузнецов
22
Кузнецов
10
Комков
21
Филатов
55
Скобляков
55
Скобляков
21
Филатов
19
Соболев
22
Ромащенко
22
Ромащенко
19
Соболев
15
Калимуллин
28
Кузьмичев
28
Кузьмичев
15
Калимуллин
10
Матрахов
5
Кудинов
5
Кудинов
10
Матрахов
10
Карлитос
10
Сушкин
10
Сушкин
10
Карлитос
Остались в запасе
Химки
Сочи
25
Сергей Андрианов
ЦП
16
Сергей Котов
ВР
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
23
Максим Усанов
ЦЗ
25
Николай Скворцов
ЦП
1
Александр Самохвалов
ВР
13
Алексей Семенов
ПЗ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Остались в запасе
25
Сергей Андрианов
ЦП
16
Сергей Котов
ВР
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
Остались в запасе
23
Максим Усанов
ЦЗ
25
Николай Скворцов
ЦП
1
Александр Самохвалов
ВР
13
Алексей Семенов
ПЗ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Статистика матча Химки - Сочи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Веселов
(Москва)
Стадион:
Родина
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