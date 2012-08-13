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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Петротрест - Химки
Сочи - Химки: обзор матча 13 августа 2012
Сочи
13.08.2012, понедельник, 18:30
Россия. ФНЛ, 6 тур
0 : 0
Завершен
Химки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Химки
90'
Замена
А. Алексанян
️️️️
Е. Кобзарь
Замена
Д. Кудинов
️️️️
М. Кирсанов
89'
Замена
В. Сушкин
️️️️
М. Андреев
88'
81'
Замена
А. Воронкин
️️️️
А. Козлов
79'
Замена
М. Жестоков
️️️️
С. Ефимов
Замена
А. Арлашин
️️️️
М. Козлов
69'
42'
Желтая карточка
С. Ефимов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
24
Станислав Тарасюк
ЦЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
10
Михаил Козлов
ОП
7
Мурат Хотов
ЦП
77
Максим Андреев
АП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Химки
35
Илья Гаврилов
ВР
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
23
Максим Усанов
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
27
Андрей Арлашин
ЦП
6
Константин Белов
ЦП
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
18
Александр Круподер
ЦФ
Химки
98
Александр Будаков
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
15
Инал Пухаев
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
3-4-1-1-1
1
Самохвалов
24
Тарасюк
3
Сурков
15
Ершов
11
Кирсанов
10
Матрахов
10
Козлов
3
Костин
7
Хотов
77
Андреев
87
Мязин
4-1-4-1
35
Гаврилов
91
Кузнецов
99
Даниловский
7
Кулешов
12
Ефимов
20
Померко
7
Козлов
22
Кузнецов
23
Бреев
19
Соболев
92
Кобзарь
10
Козлов
27
Арлашин
27
Арлашин
10
Козлов
11
Кирсанов
5
Кудинов
5
Кудинов
11
Кирсанов
77
Андреев
10
Сушкин
10
Сушкин
77
Андреев
12
Ефимов
66
Жестоков
66
Жестоков
12
Ефимов
92
Кобзарь
19
Алексанян
19
Алексанян
92
Кобзарь
7
Козлов
3
Воронкин
3
Воронкин
7
Козлов
Остались в запасе
Сочи
Химки
23
Максим Усанов
ЦЗ
6
Константин Белов
ЦП
31
Антон Арсеньев
ВР
18
Александр Круподер
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
15
Инал Пухаев
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
Остались в запасе
23
Максим Усанов
ЦЗ
6
Константин Белов
ЦП
31
Антон Арсеньев
ВР
18
Александр Круподер
ЦФ
Остались в запасе
15
Инал Пухаев
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Статистика матча Сочи - Химки
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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