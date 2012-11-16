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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Ротор
Химки - Ротор: обзор матча 16 ноября 2012
Химки
16.11.2012, пятница, 19:15
Россия. ФНЛ, 19 тур
1 : 0
Завершен
Ротор
23'
А. Воронкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Ротор
Желтая карточка
И. Гаврилов
90'
+3
Замена
М. Ромащенко
️️️️
А. Воронкин
90'
+2
Замена
Е. Кузнецов
️️️️
М. Комков
90'
+1
88'
Замена
И. Зинин
️️️️
А. Васянович
Желтая карточка
С. Бреев
82'
82'
Замена
Н. Глушков
️️️️
И. Тодорович
78'
Замена
С. Шумилин
️️️️
С. Фомин
Замена
В. Кузьмичев
️️️️
Р. Калимуллин
78'
75'
Желтая карточка
С. Фомин
Желтая карточка
Р. Калимуллин
73'
Желтая карточка
Э. Мамаев
71'
68'
Желтая карточка
А. Пугин
66'
Замена
Д. Арлашин
️️️️
А. Рылов
Замена
Э. Мамаев
️️️️
С. Даниловский
66'
45'
+1
Желтая карточка
А. Рылов
ГОЛ! 1:0!
А. Воронкин
23'
Желтая карточка
С. Даниловский
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
35
Илья Гаврилов
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
3
Николай Олеников
ЦЗ
2
Илья Ионов
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
19
Иван Тодорович
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Химки
16
Сергей Котов
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
25
Сергей Андрианов
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
22
Максим Ромащенко
ЦП
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
Ротор
16
Михаил Барановский
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
30
Денис Арлашин
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
99
Сергей Шумилин
ЦФ
4-1-4-1
35
Гаврилов
21
Филатов
91
Кузнецов
99
Даниловский
7
Хатаженков
20
Померко
19
Соболев
23
Бреев
3
Воронкин
10
Комков
15
Калимуллин
4-5-1
31
Пчелинцев
30
Васянович
2
Ионов
6
Малыгин
3
Олеников
10
Рылов
19
Тодорович
23
Ваганов
4
Фомин
17
Пугин
8
Кармазиненко
10
Комков
22
Кузнецов
22
Кузнецов
10
Комков
99
Даниловский
17
Мамаев
17
Мамаев
99
Даниловский
3
Воронкин
22
Ромащенко
22
Ромащенко
3
Воронкин
15
Калимуллин
28
Кузьмичев
28
Кузьмичев
15
Калимуллин
10
Рылов
30
Арлашин
30
Арлашин
10
Рылов
4
Фомин
99
Шумилин
99
Шумилин
4
Фомин
30
Васянович
7
Зинин
7
Зинин
30
Васянович
19
Тодорович
47
Глушков
47
Глушков
19
Тодорович
Остались в запасе
Химки
Ротор
25
Сергей Андрианов
ЦП
16
Сергей Котов
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
16
Михаил Барановский
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
25
Сергей Андрианов
ЦП
16
Сергей Котов
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
Остались в запасе
18
Александр Нечаев
ЦП
16
Михаил Барановский
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Химки - Ротор
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Родина
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