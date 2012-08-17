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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Балтика
Химки - Балтика: обзор матча 17 августа 2012
Химки
17.08.2012, пятница, 18:30
Россия. ФНЛ, 7 тур
1 : 2
Завершен
Балтика
45+1'
В. Хатаженков
42'
М. Волков
90'
К. Зимулька
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Балтика
Замена
А. Алексанян
️️️️
В. Соболев
90'
90'
ГОЛ! 1:2!
К. Зимулька
Пас отдал
А. Зюзинс
Красная карточка
В. Хатаженков
87'
85'
Желтая карточка
М. Вотинов
85'
Замена
А. Сальников
️️️️
Д. Стоцкий
Желтая карточка
А. Померко
83'
67'
Замена
В. Крючков
️️️️
А. Гацко
Желтая карточка
В. Кулешов
66'
Замена
А. Козлов
️️️️
Е. Кобзарь
46'
ГОЛ! 1:1!
В. Хатаженков
Пас отдал
А. Померко
45'
+1
42'
ГОЛ! 0:1!
М. Волков
27'
Замена
М. Волков
️️️️
В. Левшин
26'
Желтая карточка
С. Игнатьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
35
Илья Гаврилов
ВР
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
32
Владимир Левшин
ЛВ
8
Григорий Чиркин
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Химки
98
Александр Будаков
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
25
Сергей Андрианов
ЦП
29
Даниил Белоцерковский
ЦП
15
Инал Пухаев
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
9
Давид Ткебучава
ЦП
33
Максим Волков
ЦП
47
Андрей Сальников
ЦФ
12
Донат Джатиев
ЦФ
3-3-3-1
35
Гаврилов
7
Кулешов
12
Ефимов
99
Даниловский
7
Хатаженков
20
Померко
91
Кузнецов
19
Соболев
23
Бреев
22
Кузнецов
92
Кобзарь
3-3-1-3
88
Шелия
89
Стоцкий
81
Зимулька
3
Плопа
8
Чиркин
17
Зюзинс
27
Игнатьев
32
Левшин
45
Вотинов
17
Гацко
8
Сысуев
19
Соболев
19
Алексанян
19
Алексанян
19
Соболев
92
Кобзарь
7
Козлов
7
Козлов
92
Кобзарь
89
Стоцкий
47
Сальников
47
Сальников
89
Стоцкий
17
Гацко
55
Крючков
55
Крючков
17
Гацко
32
Левшин
33
Волков
33
Волков
32
Левшин
Остались в запасе
Химки
Балтика
25
Сергей Андрианов
ЦП
29
Даниил Белоцерковский
ЦП
15
Инал Пухаев
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
12
Донат Джатиев
ЦФ
9
Давид Ткебучава
ЦП
1
Александр Колинько
ВР
4
Михаил Рытов
ПЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
25
Сергей Андрианов
ЦП
29
Даниил Белоцерковский
ЦП
15
Инал Пухаев
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
Остались в запасе
12
Донат Джатиев
ЦФ
9
Давид Ткебучава
ЦП
1
Александр Колинько
ВР
4
Михаил Рытов
ПЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Химки - Балтика
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
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