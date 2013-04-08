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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Балтика
Нефтехимик - Балтика: обзор матча 08 апреля 2013
Нефтехимик
08.04.2013, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
1 : 0
Завершен
Балтика
70'
Г. Нуров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Балтика
Замена
Р. Галиакберов
️️️️
М. Уридия
86'
80'
Замена
М. Волков
️️️️
Д. Сысуев
Замена
Т. Варзиев
️️️️
Д. Дзахов
78'
76'
Желтая карточка
Д. Сысуев
ГОЛ! 1:0!
Г. Нуров
70'
66'
Замена
А. Сальников
️️️️
М. Скавыш
Замена
В. Устинов
️️️️
А. Куликов
66'
62'
Замена
А. Вишняковс
️️️️
А. Зюзинс
53'
Пенальти не реализован!
М. Вотинов
Замена
Г. Нуров
️️️️
М. Джалилов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
34
Никита Бочаров
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
24
Тамерлан Варзиев
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
33
Максим Волков
ЦП
20
Алексейс Вишняковс
ЦП
47
Андрей Сальников
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
3-3-1-3
1
Нестеренко
5
Пискунов
91
Куликов
2
Морозов
34
Бочаров
71
Дзахов
5
Платика
10
Джалилов
19
Оразсахедов
63
Джалилов
25
Уридия
3-2-2-3
88
Шелия
81
Зимулька
3
Плопа
23
Васильев
4
Рытов
89
Стоцкий
8
Чиркин
17
Зюзинс
15
Скавыш
45
Вотинов
8
Сысуев
71
Дзахов
24
Варзиев
24
Варзиев
71
Дзахов
25
Уридия
20
Галиакберов
20
Галиакберов
25
Уридия
91
Куликов
19
Устинов
19
Устинов
91
Куликов
63
Джалилов
94
Нуров
94
Нуров
63
Джалилов
15
Скавыш
47
Сальников
47
Сальников
15
Скавыш
8
Сысуев
33
Волков
33
Волков
8
Сысуев
17
Зюзинс
20
Вишняковс
20
Вишняковс
17
Зюзинс
Остались в запасе
Нефтехимик
Балтика
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
1
Сергей Лосев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Огай
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
1
Александр Колинько
ВР
18
Кирилл Марущак
ПЗ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
1
Сергей Лосев
ВР
Остались в запасе
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
1
Александр Колинько
ВР
18
Кирилл Марущак
ПЗ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Нефтехимик - Балтика
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Нефтехимик
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