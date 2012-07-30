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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Торпедо
Нефтехимик - Торпедо: обзор матча 30 июля 2012
Нефтехимик
30.07.2012, понедельник, 20:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
2 : 0
Завершен
Торпедо
55'
И. Портнягин
70'
И. Портнягин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Торпедо
Желтая карточка
Д. Дзахов
90'
+1
Желтая карточка
С. Кверквелия
89'
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
А. Подымов
87'
Замена
А. Котляров
️️️️
И. Портнягин
85'
75'
Замена
М. Мищенко
️️️️
Н. Безлихотнов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Портнягин
70'
64'
Замена
Е. Андреев
️️️️
А. Молодцов
63'
Замена
А. Козлов
️️️️
Э. Гаурачс
60'
Желтая карточка
С. Клевинскас
ГОЛ! 1:0!
И. Портнягин
55'
Замена
Г. Нуров
️️️️
Т. Варзиев
45'
+1
Замена
А. Пискунов
️️️️
В. Устинов
35'
27'
Желтая карточка
Н. Безлихотнов
Желтая карточка
В. Устинов
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
24
Тамерлан Варзиев
ЦП
16
Александр Подымов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
87
Иван Родин
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
52
Алексей Котляров
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
92
Владимир Таранов
ЦП
15
Евгений Андреев
ЦП
33
Валерий Климов
ПП
32
Андрей Козлов
ЦФ
4-4-1-1
1
Лосев
65
Рябошапка
4
Кверквелия
91
Куликов
19
Устинов
21
Галиулин
16
Подымов
71
Дзахов
24
Варзиев
10
Джалилов
97
Портнягин
4-4-1-1
0
Клевинскас
27
Молодцов
24
Смирнов
6
Шумейко
8
Тесак
7
Бояринцев
20
Стеклов
87
Родин
18
Газинский
90
Безлихотнов
9
Гаурачс
97
Портнягин
52
Котляров
52
Котляров
97
Портнягин
19
Устинов
5
Пискунов
5
Пискунов
19
Устинов
24
Варзиев
94
Нуров
94
Нуров
24
Варзиев
16
Подымов
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
16
Подымов
27
Молодцов
15
Андреев
15
Андреев
27
Молодцов
90
Безлихотнов
29
Мищенко
29
Мищенко
90
Безлихотнов
9
Гаурачс
32
Козлов
32
Козлов
9
Гаурачс
Остались в запасе
Нефтехимик
Торпедо
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Огай
92
Владимир Таранов
ЦП
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ВР
33
Валерий Климов
ПП
Главный тренер
Михаил Белов
Остались в запасе
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
Остались в запасе
92
Владимир Таранов
ЦП
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ВР
33
Валерий Климов
ПП
Главный тренер
Дмитрий Огай
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча Нефтехимик - Торпедо
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
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