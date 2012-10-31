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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Спартак-Нальчик
Нефтехимик - Спартак-Нальчик: обзор матча 31 октября 2012
Нефтехимик
31.10.2012, среда, 17:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
3 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
28'
И. Портнягин (П)
89'
И. Портнягин
90+1'
И. Портнягин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Спартак-Нальчик
ГОЛ! 3:0!
И. Портнягин
90'
+1
Замена
Н. Бочаров
️️️️
В. Галиулин
90'
ГОЛ! 2:0!
И. Портнягин
89'
87'
Желтая карточка
Е. Овсиенко
85'
Замена
Р. Абазов
️️️️
Г. Рухаиа
Замена
Г. Нуров
️️️️
В. Оразсахедов
82'
Замена
А. Пискунов
️️️️
Р. Махмутов
79'
74'
Замена
Д. Буйтраго
️️️️
А. Захирович
68'
Замена
Р. Болов
️️️️
В. Татарчук
Замена
А. Джалилов
️️️️
Д. Дзахов
53'
33'
Желтая карточка
Г. Рухаиа
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Портнягин
28'
27'
Желтая карточка
В. Татарчук
16'
Желтая карточка
М. Джудович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
24
Тамерлан Варзиев
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Спартак-Нальчик
1
Антон Коченков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
14
Аднан Захирович
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
50
Владимир Татарчук
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Нефтехимик
1
Андрей Рыжиков
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
34
Никита Бочаров
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
94
Георгий Нуров
АП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
57
Руслан Абазов
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
4-3-1-2
1
Нестеренко
14
Хагуш
65
Рябошапка
4
Кверквелия
2
Морозов
21
Галиулин
71
Дзахов
24
Варзиев
23
Махмутов
19
Оразсахедов
97
Портнягин
4-4-2
1
Коченков
4
Овсиенко
20
Джудович
2
Засеев
71
Багаев
50
Татарчук
14
Захирович
8
Шогенов
4
Рухаиа
19
Гошоков
8
Сирадзе
71
Дзахов
10
Джалилов
10
Джалилов
71
Дзахов
23
Махмутов
5
Пискунов
5
Пискунов
23
Махмутов
21
Галиулин
34
Бочаров
34
Бочаров
21
Галиулин
19
Оразсахедов
94
Нуров
94
Нуров
19
Оразсахедов
4
Рухаиа
57
Абазов
57
Абазов
4
Рухаиа
14
Захирович
10
Буйтраго
10
Буйтраго
14
Захирович
50
Татарчук
88
Болов
88
Болов
50
Татарчук
Остались в запасе
Нефтехимик
Спартак-Нальчик
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
1
Андрей Рыжиков
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Огай
13
Наиль Замалиев
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
14
Игорь Коронов
ПП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Остались в запасе
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
1
Андрей Рыжиков
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
Остались в запасе
13
Наиль Замалиев
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
14
Игорь Коронов
ПП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Главный тренер
Тимур Шипшев
Статистика матча Нефтехимик - Спартак-Нальчик
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Стадион:
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