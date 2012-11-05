Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Нефтехимик
Торпедо - Нефтехимик: обзор матча 05 ноября 2012
Торпедо
05.11.2012, понедельник, 14:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
2 : 3
Завершен
Нефтехимик
2'
Н. Безлихотнов
56'
И. Родин
4'
И. Портнягин (П)
66'
Г. Нуров
82'
И. Портнягин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Нефтехимик
90'
+2
Желтая карточка
П. Рябошапка
90'
Желтая карточка
Р. Махмутов
89'
Замена
М. Джалилов
️️️️
В. Галиулин
87'
Замена
А. Пискунов
️️️️
И. Портнягин
85'
Замена
Н. Бочаров
️️️️
Т. Варзиев
Замена
Д. Кортава
️️️️
И. Новосельцев
82'
82'
ГОЛ! 2:3!
И. Портнягин
74'
Желтая карточка
Т. Варзиев
Желтая карточка
В. Стеклов
71'
66'
ГОЛ! 2:2!
Г. Нуров
61'
Желтая карточка
С. Кверквелия
59'
Замена
Г. Нуров
️️️️
В. Оразсахедов
Замена
Д. Бояринцев
️️️️
М. Федоров
57'
ГОЛ! 2:1!
И. Родин
56'
54'
Желтая карточка
С. Морозов
Желтая карточка
А. Самсонов
52'
Замена
И. Родин
️️️️
Ю. Газинский
46'
Желтая карточка
В. Пономарев
37'
Желтая карточка
Э. Гаурачс
23'
Желтая карточка
А. Довбня
4'
4'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Портнягин
ГОЛ! 1:0!
Н. Безлихотнов
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
18
Максим Федоров
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
24
Тамерлан Варзиев
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
23
Руслан Махмутов
АП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Торпедо
99
Андрей Лунев
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
92
Владимир Таранов
ЦП
87
Иван Родин
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
34
Никита Бочаров
ЦП
52
Алексей Котляров
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
3-2-3-1-1
56
Довбня
99
Новосельцев
19
Пономарев
6
Шумейко
44
Самсонов
8
Тесак
18
Федоров
20
Стеклов
18
Газинский
90
Безлихотнов
9
Гаурачс
4-2-2-2
1
Лосев
2
Морозов
65
Рябошапка
4
Кверквелия
14
Хагуш
24
Варзиев
21
Галиулин
10
Джалилов
23
Махмутов
19
Оразсахедов
97
Портнягин
18
Газинский
87
Родин
87
Родин
18
Газинский
18
Федоров
7
Бояринцев
7
Бояринцев
18
Федоров
99
Новосельцев
34
Кортава
34
Кортава
99
Новосельцев
97
Портнягин
5
Пискунов
5
Пискунов
97
Портнягин
24
Варзиев
34
Бочаров
34
Бочаров
24
Варзиев
21
Галиулин
63
Джалилов
63
Джалилов
21
Галиулин
19
Оразсахедов
94
Нуров
94
Нуров
19
Оразсахедов
Остались в запасе
Торпедо
Нефтехимик
92
Владимир Таранов
ЦП
99
Андрей Лунев
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
Главный тренер
Михаил Белов
52
Алексей Котляров
ЦП
1
Юрий Нестеренко
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Остались в запасе
92
Владимир Таранов
ЦП
99
Андрей Лунев
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
Остались в запасе
52
Алексей Котляров
ЦП
1
Юрий Нестеренко
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Дмитрий Огай
Статистика матча Торпедо - Нефтехимик
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
Новости команд
Все
Торпедо
Нефтехимик
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
Вчера, 09:45
Вдова легендарного «Козьмича» оценила новый стадион «Торпедо»
9 ноября
2
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Торпедо» назначило нового тренера
3 ноября
1
Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
Вчера, 09:45
Вдова легендарного «Козьмича» оценила новый стадион «Торпедо»
9 ноября
2
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Торпедо» назначило нового тренера
3 ноября
1
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Торпедо» объявило новую дату матча-открытия своего стадиона
30 октября
3
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+