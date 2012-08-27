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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Нефтехимик
Cибирь - Нефтехимик: обзор матча 27 августа 2012
Cибирь
27.08.2012, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
1 : 2
Завершен
Нефтехимик
43'
И. Шевченко
50'
Г. Нуров
73'
Р. Махмутов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Нефтехимик
84'
Замена
А. Пискунов
️️️️
В. Галиулин
83'
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
И. Портнягин
78'
Замена
Т. Варзиев
️️️️
Р. Махмутов
73'
ГОЛ! 1:2!
Р. Махмутов
Пас отдал
И. Портнягин
Желтая карточка
Р. Беляев
72'
Замена
Р. Беляев
️️️️
И. Логуа
68'
Замена
Р. Пошкус
️️️️
И. Шевченко
66'
53'
Желтая карточка
А. Джалилов
Желтая карточка
В. Алундерис
52'
50'
ГОЛ! 1:1!
Г. Нуров
Пас отдал
П. Рябошапка
46'
Замена
Г. Нуров
️️️️
Н. Бочаров
ГОЛ! 1:0!
И. Шевченко
Пас отдал
И. Логуа
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
78
Александр Макаров
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
14
Видас Алундерис
ЛП
52
Евгений Зиновьев
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
13
Алексей Медведев
ЦФ
24
Александр Кульчий
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
34
Никита Бочаров
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
23
Руслан Махмутов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Cибирь
14
Евгений Конюхов
ВР
32
Денис Скороходов
ЛП
5
Алексей Гладышев
ЛП
29
Артем Кабанов
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
9
Робертас Пошкус
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
24
Тамерлан Варзиев
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
4-3-3
78
Макаров
5
Головатенко
21
Ходырев
4
Халиуллин
7
Логуа
14
Алундерис
8
Макаренко
52
Зиновьев
99
Шевченко
24
Кульчий
13
Медведев
4-4-1-1
1
Лосев
19
Устинов
65
Рябошапка
4
Кверквелия
2
Морозов
34
Бочаров
71
Дзахов
23
Махмутов
21
Галиулин
10
Джалилов
97
Портнягин
99
Шевченко
9
Пошкус
9
Пошкус
99
Шевченко
7
Логуа
7
Беляев
7
Беляев
7
Логуа
23
Махмутов
24
Варзиев
24
Варзиев
23
Махмутов
21
Галиулин
5
Пискунов
5
Пискунов
21
Галиулин
34
Бочаров
94
Нуров
94
Нуров
34
Бочаров
97
Портнягин
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
97
Портнягин
Остались в запасе
Cибирь
Нефтехимик
14
Евгений Конюхов
ВР
32
Денис Скороходов
ЛП
5
Алексей Гладышев
ЛП
29
Артем Кабанов
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Остались в запасе
14
Евгений Конюхов
ВР
32
Денис Скороходов
ЛП
5
Алексей Гладышев
ЛП
29
Артем Кабанов
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
Остались в запасе
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Статистика матча Cибирь - Нефтехимик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Стадион:
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