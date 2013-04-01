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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Нефтехимик
Химки - Нефтехимик: обзор матча 01 апреля 2013
Химки
01.04.2013, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
0 : 0
Завершен
Нефтехимик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Нефтехимик
90'
+3
Замена
Т. Варзиев
️️️️
М. Платика
90'
+2
Замена
Р. Галиакберов
️️️️
Н. Бочаров
Замена
А. Куканос
️️️️
С. Скобляков
86'
Замена
М. Ромащенко
️️️️
С. Бреев
82'
Замена
И. Михалев
️️️️
С. Дебле
80'
74'
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
Г. Нуров
Желтая карточка
С. Бреев
72'
Желтая карточка
Е. Песегов
70'
Желтая карточка
А. Рогочий
57'
Желтая карточка
Э. Кподо
55'
Замена
Е. Песегов
️️️️
В. Соболев
36'
31'
Желтая карточка
А. Пискунов
22'
Желтая карточка
В. Устинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
35
Илья Гаврилов
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
8
Серж Дебле
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
34
Никита Бочаров
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
94
Георгий Нуров
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Химки
98
Александр Будаков
ВР
77
Александр Куканос
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
17
Виталий Комисов
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
22
Максим Ромащенко
ЦП
39
Илья Михалев
ЦФ
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
24
Тамерлан Варзиев
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
4-1-4-1
35
Гаврилов
55
Скобляков
14
Кподо
14
Рогочий
7
Хатаженков
20
Померко
19
Соболев
8
Дебле
23
Бреев
10
Комков
11
Панюков
4-3-2-1
1
Нестеренко
2
Морозов
5
Пискунов
91
Куликов
19
Устинов
34
Бочаров
5
Платика
71
Дзахов
10
Джалилов
94
Нуров
25
Уридия
55
Скобляков
77
Куканос
77
Куканос
55
Скобляков
19
Соболев
7
Песегов
7
Песегов
19
Соболев
23
Бреев
22
Ромащенко
22
Ромащенко
23
Бреев
8
Дебле
39
Михалев
39
Михалев
8
Дебле
34
Бочаров
20
Галиакберов
20
Галиакберов
34
Бочаров
5
Платика
24
Варзиев
24
Варзиев
5
Платика
94
Нуров
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
94
Нуров
Остались в запасе
Химки
Нефтехимик
17
Виталий Комисов
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
19
Артак Алексанян
ЦЗ
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
1
Сергей Лосев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Огай
Остались в запасе
17
Виталий Комисов
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
19
Артак Алексанян
ЦЗ
Остались в запасе
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
1
Сергей Лосев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Огай
Статистика матча Химки - Нефтехимик
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
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