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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Енисей
Нефтехимик - Енисей: обзор матча 22 октября 2012
Нефтехимик
22.10.2012, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
1 : 0
Завершен
Енисей
90+2'
Д. Дзахов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Енисей
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
И. Портнягин
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
Д. Дзахов
Пас отдал
Т. Варзиев
90'
+2
Замена
Т. Варзиев
️️️️
Н. Бочаров
90'
Желтая карточка
А. Джалилов
79'
Замена
М. Джалилов
️️️️
Г. Нуров
62'
38'
Желтая карточка
С. Алексеев
28'
Замена
В. Чадов
️️️️
О. Кожанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
34
Никита Бочаров
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
94
Георгий Нуров
АП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Олег Лайзанс
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
27
Сергей Алексеев
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
24
Тамерлан Варзиев
ЦП
52
Алексей Котляров
ЦП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
30
Алексей Кучук
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
4-3-2-1
1
Лосев
19
Устинов
65
Рябошапка
4
Кверквелия
2
Морозов
21
Галиулин
71
Дзахов
34
Бочаров
94
Нуров
10
Джалилов
97
Портнягин
4-1-2-3
79
Плотников
22
Шабаев
80
Качан
5
Пятикопов
27
Лебамба
15
Фатуллаев
14
Лайзанс
9
Лешонок
27
Алексеев
20
Кожанов
11
Базанов
94
Нуров
63
Джалилов
63
Джалилов
94
Нуров
34
Бочаров
24
Варзиев
24
Варзиев
34
Бочаров
97
Портнягин
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
97
Портнягин
20
Кожанов
15
Чадов
15
Чадов
20
Кожанов
Остались в запасе
Нефтехимик
Енисей
52
Алексей Котляров
ЦП
1
Юрий Нестеренко
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Огай
30
Алексей Кучук
ЦП
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
2
Роман Сурнев
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
52
Алексей Котляров
ЦП
1
Юрий Нестеренко
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
Остались в запасе
30
Алексей Кучук
ЦП
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
2
Роман Сурнев
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Нефтехимик - Енисей
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
Нефтехимик
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