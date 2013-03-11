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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Ротор
Нефтехимик - Ротор: обзор матча 11 марта 2013
Нефтехимик
11.03.2013, понедельник, 14:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
0 : 2
Завершен
Ротор
13'
С. Ваганов
53'
А. Коротаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Ротор
Желтая карточка
Г. Нуров
90'
Желтая карточка
В. Устинов
88'
86'
Замена
С. Шумилин
️️️️
Х. Аппаев
Замена
Д. Мирзаев
️️️️
Д. Дзахов
85'
80'
Замена
О. Алейник
️️️️
С. Фомин
73'
Замена
Д. Арлашин
️️️️
С. Ваганов
70'
Замена
Н. Глушков
️️️️
А. Коротаев
Замена
М. Уридия
️️️️
Н. Бочаров
59'
53'
ГОЛ! 0:2!
А. Коротаев
Замена
М. Джалилов
️️️️
В. Оразсахедов
46'
Пенальти не реализован!
Г. Нуров
45'
18'
Пенальти не реализован!
С. Фомин
13'
ГОЛ! 0:1!
С. Ваганов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
34
Никита Бочаров
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
10
Алишер Джалилов
АП
94
Георгий Нуров
АП
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
3
Николай Олеников
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
19
Иван Тодорович
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
24
Александр Коротаев
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
24
Тамерлан Варзиев
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
Ротор
1
Александр Малышев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
34
Олег Алейник
ЛП
30
Денис Арлашин
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
99
Сергей Шумилин
ЦФ
4-2-3-1
1
Лосев
19
Устинов
5
Пискунов
91
Куликов
2
Морозов
34
Бочаров
71
Дзахов
23
Махмутов
94
Нуров
10
Джалилов
19
Оразсахедов
4-4-2
31
Пчелинцев
30
Васянович
3
Олеников
6
Малыгин
70
Кабутов
7
Зинин
23
Ваганов
4
Фомин
19
Тодорович
14
Аппаев
24
Коротаев
34
Бочаров
25
Уридия
25
Уридия
34
Бочаров
71
Дзахов
22
Мирзаев
22
Мирзаев
71
Дзахов
19
Оразсахедов
63
Джалилов
63
Джалилов
19
Оразсахедов
14
Аппаев
99
Шумилин
99
Шумилин
14
Аппаев
23
Ваганов
30
Арлашин
30
Арлашин
23
Ваганов
4
Фомин
34
Алейник
34
Алейник
4
Фомин
24
Коротаев
47
Глушков
47
Глушков
24
Коротаев
Остались в запасе
Нефтехимик
Ротор
24
Тамерлан Варзиев
ЦП
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
5
Михаил Платика
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Огай
1
Александр Малышев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
24
Тамерлан Варзиев
ЦП
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
5
Михаил Платика
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Малышев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Нефтехимик - Ротор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
Арена-Химки
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