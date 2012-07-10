Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург-Кузбасс - Нефтехимик
Новокузнецк - Нефтехимик: обзор матча 10 июля 2012
Новокузнецк
10.07.2012, вторник, 17:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
3 : 1
Завершен
Нефтехимик
34'
С. Егоров
50'
А. Сапаев
60'
В. Кириллов
59'
И. Портнягин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новокузнецк - Нефтехимик
90'
+3
Желтая карточка
В. Устинов
Замена
Р. Ткачук
️️️️
С. Егоров
90'
+2
Замена
А. Киселев
️️️️
Э. Учуров
88'
84'
Желтая карточка
А. Котляров
76'
Желтая карточка
И. Портнягин
76'
Замена
Г. Нуров
️️️️
В. Галиулин
Замена
С. Емельянов
️️️️
И. Шпаков
74'
Замена
А. Голубев
️️️️
В. Кириллов
74'
72'
Замена
А. Котляров
️️️️
Р. Махмутов
71'
Замена
М. Джалилов
️️️️
А. Джалилов
Желтая карточка
А. Клименко
69'
ГОЛ! 3:1!
В. Кириллов
60'
59'
ГОЛ! 2:1!
И. Портнягин
55'
Замена
Д. Мирзаев
️️️️
А. Пискунов
ГОЛ! 2:0!
А. Сапаев
50'
ГОЛ! 1:0!
С. Егоров
34'
33'
Желтая карточка
А. Джалилов
22'
Желтая карточка
А. Куликов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новокузнецк
1
Александр Саутин
ВР
5
Павел Самойлов
ЦЗ
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
8
Эдуард Учуров
ЦП
12
Андрей Волгин
ЦП
7
Андрей Клименко
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
15
Иван Шпаков
ЦФ
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
24
Тамерлан Варзиев
ЦП
16
Александр Подымов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
10
Алишер Джалилов
АП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Новокузнецк
1
Дмитрий Цицилин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
0
Сергей Емельянов
ЦП
14
Максим Коршунов
ЦП
14
Александр Голубев
ЦФ
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Искандар Джалилов
ПЗ
52
Алексей Котляров
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
4-4-2
1
Саутин
5
Самойлов
12
Сапаев
17
Бухряков
2
Недорезов
8
Учуров
12
Волгин
7
Клименко
58
Егоров
15
Шпаков
11
Кириллов
3-4-2-1
1
Лосев
19
Устинов
91
Куликов
5
Пискунов
24
Варзиев
16
Подымов
71
Дзахов
21
Галиулин
23
Махмутов
10
Джалилов
97
Портнягин
58
Егоров
67
Ткачук
67
Ткачук
58
Егоров
15
Шпаков
0
Емельянов
0
Емельянов
15
Шпаков
11
Кириллов
14
Голубев
14
Голубев
11
Кириллов
8
Учуров
18
Киселев
18
Киселев
8
Учуров
5
Пискунов
22
Мирзаев
22
Мирзаев
5
Пискунов
10
Джалилов
63
Джалилов
63
Джалилов
10
Джалилов
23
Махмутов
52
Котляров
52
Котляров
23
Махмутов
21
Галиулин
94
Нуров
94
Нуров
21
Галиулин
Остались в запасе
Новокузнецк
Нефтехимик
14
Максим Коршунов
ЦП
1
Дмитрий Цицилин
ВР
4
Томаш Выходил
ЦЗ
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Искандар Джалилов
ПЗ
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Остались в запасе
14
Максим Коршунов
ЦП
1
Дмитрий Цицилин
ВР
4
Томаш Выходил
ЦЗ
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Искандар Джалилов
ПЗ
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Статистика матча Новокузнецк - Нефтехимик
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Новокузнецк
Нефтехимик
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Торпедо» объявило новую дату матча-открытия своего стадиона
30 октября
3
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
«Новокузнецк» исключен из ПФЛ
2016.02.12 20:06
1
«Новокузнецк» отказался от выступлений во втором дивизионе
2016.01.30 21:40
1
«Новокузнецк» рискует сняться с розыгрыша ПФЛ
2016.01.02 16:59
2
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Торпедо» объявило новую дату матча-открытия своего стадиона
30 октября
3
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+