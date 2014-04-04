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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Сочи
Нефтехимик - Сочи: обзор матча 04 апреля 2014
Нефтехимик
04.04.2014, пятница, 17:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
1 : 0
Завершен
Сочи
35'
И. Михалев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Сочи
84'
Замена
В. Есин
️️️️
Ю. Лебедев
Замена
Д. Дзахов
️️️️
Р. Григорян
84'
Замена
В. Чала
️️️️
В. Камеш
77'
Замена
Д. Отставнов
️️️️
И. Михалев
71'
Замена
М. Джалилов
️️️️
М. Уридия
70'
46'
Замена
Д. Акимов
️️️️
С. Егоров
46'
Замена
И. Мельник
️️️️
С. Помогаев
45'
Желтая карточка
С. Помогаев
ГОЛ! 1:0!
И. Михалев
35'
Желтая карточка
М. Уридия
18'
Желтая карточка
Д. Гриднев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
28
Роман Григорян
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
78
Семен Помогаев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
58
Сергей Егоров
ПП
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Нефтехимик
5
Антон Пискунов
ЦЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
37
Роман Косянчук
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
34
Вальтер Чала
ЦФ
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
29
Иван Мельник
ЦЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
4-4-2
1
Лосев
4
Дранников
71
Денисов
2
Засеев
65
Рябошапка
28
Григорян
56
Гриднев
5
Платика
33
Камеш
39
Михалев
25
Уридия
4-2-1-3
31
Арсеньев
27
Лебедев
16
Вьештица
24
Мирошниченко
30
Идову
58
Егоров
78
Помогаев
77
Андреев
10
Матяш
17
Бирюков
10
Сушкин
33
Камеш
34
Чала
34
Чала
33
Камеш
25
Уридия
63
Джалилов
63
Джалилов
25
Уридия
28
Григорян
71
Дзахов
71
Дзахов
28
Григорян
39
Михалев
26
Отставнов
26
Отставнов
39
Михалев
78
Помогаев
29
Мельник
29
Мельник
78
Помогаев
27
Лебедев
27
Есин
27
Есин
27
Лебедев
58
Егоров
98
Акимов
98
Акимов
58
Егоров
Остались в запасе
Нефтехимик
Сочи
37
Роман Косянчук
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
Главный тренер
Рустем Хузин
6
Денис Вихров
ЦЗ
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
1
Александр Самохвалов
ВР
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
37
Роман Косянчук
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
Остались в запасе
6
Денис Вихров
ЦЗ
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
1
Александр Самохвалов
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Нефтехимик - Сочи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Нефтехимик
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