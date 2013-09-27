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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Нефтехимик
Сочи - Нефтехимик: обзор матча 27 сентября 2013
Сочи
27.09.2013, пятница, 17:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
0 : 3
Завершен
Нефтехимик
49'
Р. Камболов
87'
Д. Дзахов
90'
В. Оразсахедов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Нефтехимик
90'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
Д. Дзахов
90'
ГОЛ! 0:3!
В. Оразсахедов
87'
ГОЛ! 0:2!
Д. Дзахов
85'
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
В. Чала
79'
Замена
Р. Махмутов
️️️️
М. Джалилов
71'
Замена
М. Уридия
️️️️
Г. Нуров
Замена
С. Матяш
️️️️
С. Егоров
67'
Замена
В. Ильин
️️️️
Д. Акимов
65'
Замена
В. Сушкин
️️️️
Е. Матрахов
58'
49'
ГОЛ! 0:1!
Р. Камболов
45'
Желтая карточка
В. Чала
Замена
Р. Гиголаев
️️️️
Н. Сурков
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
10
Евгений Матрахов
ОП
10
Максим Федоров
ЦП
10
Андрей Маматюк
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Борис Журавлев
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
5
Михаил Платика
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
34
Вальтер Чала
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
27
Владимир Есин
ЛВ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
10
Иван Старков
ЛП
14
Далер Кузяев
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Арсеньев
11
Кирсанов
3
Костин
3
Сурков
4
Васильев
10
Матрахов
10
Федоров
10
Маматюк
58
Егоров
88
Маркелов
98
Акимов
4-1-2-1-2
1
Лосев
35
Гультяев
5
Пискунов
25
Смирнов
4
Дранников
88
Камболов
5
Платика
71
Дзахов
94
Нуров
34
Чала
63
Джалилов
3
Сурков
13
Гиголаев
13
Гиголаев
3
Сурков
10
Матрахов
10
Сушкин
10
Сушкин
10
Матрахов
98
Акимов
98
Ильин
98
Ильин
98
Акимов
58
Егоров
10
Матяш
10
Матяш
58
Егоров
63
Джалилов
23
Махмутов
23
Махмутов
63
Джалилов
94
Нуров
25
Уридия
25
Уридия
94
Нуров
71
Дзахов
14
Кузяев
14
Кузяев
71
Дзахов
34
Чала
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
34
Чала
Остались в запасе
Сочи
Нефтехимик
27
Владимир Есин
ЛВ
1
Александр Самохвалов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
Главный тренер
Борис Журавлев
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
1
Юрий Нестеренко
ВР
10
Иван Старков
ЛП
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
27
Владимир Есин
ЛВ
1
Александр Самохвалов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
Остались в запасе
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
1
Юрий Нестеренко
ВР
10
Иван Старков
ЛП
Главный тренер
Борис Журавлев
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Сочи - Нефтехимик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
МСА Петровский
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