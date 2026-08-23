Матч 8 тура Первой лиги между волгоградским «Ротором» и нижнекамским «Нефтехимиком» пройдет 24 августа 2026 года в Волгограде. Хозяева занимают девятое место с десятью очками, гости расположились на 14-й строчке с шестью баллами. «Ротор» подходит к игре с впечатляющей домашней серией – десять матчей без поражений на своeм поле, а также имеет преимущество в очных встречах, не уступая сопернику в семи из девяти последних игр. «Нефтехимик», напротив, проиграл три последних матча и испытывает серьeзные проблемы в атаке. Сможет ли гость прервать свою неудачную серию и увезти очки из Волгограда, или хозяева продолжат своe доминирование и укрепятся в верхней половине таблицы?

Кто победит в матче

«Ротор» выглядит явным фаворитом благодаря мощной домашней форме и стабильной атаке. Команда не проигрывает в десяти последних матчах на своeм поле, а в атаке забивает в десяти последних встречах подряд. В среднем за последние пять игр волгоградцы забивают 1,80 гола, что позволяет им регулярно создавать моменты у чужих ворот. При этом оборона хозяев действует небезупречно – в среднем 1,20 пропущенного мяча за тот же период, и они пропускают в четырeх последних матчах. Однако в очных встречах с «Нефтехимиком» «Ротор» не уступает в семи из девяти последних игр, а на своeм поле выглядит особенно уверенно. Домашняя поддержка и психологическое преимущество должны помочь хозяевам доминировать и взять три очка.

«Нефтехимик» переживает серьeзный спад. Команда проиграла три последних матча, а в атаке действует крайне неэффективно – в среднем 0,60 гола за последние пять игр, что не позволяет рассчитывать на обилие голов. Оборона гостей также уязвима: в среднем 2,20 пропущенных мяча за пять матчей, и они пропускают в трeх последних встречах. В стартовых турах «Нефтехимик» уступил «Сочи» (1:2) и «Шиннику» (0:2), а также проиграл «Нижнему Новгороду» (1:5). В очных встречах с «Ротором» у гостей отрицательная статистика – всего две победы в двенадцати матчах, и на выезде они выигрывали лишь однажды. Гостям будет крайне сложно прервать свою неудачную серию против такого уверенного соперника.

Итоговый вывод: «Ротор» имеет явное преимущество в очных встречах, домашней форме и атаке, тогда как «Нефтехимик» проигрывает матч за матчем и практически не забивает. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В 12 очных матчах «Ротор» одержал семь побед, «Нефтехимик» – две, ещe три встречи завершились вничью. При этом на своeм поле «Ротор» не проигрывает «Нефтехимику» уже в семи из девяти последних игр. Текущая форма «Ротора» дома – десять матчей без поражений, у гостей – три поражения подряд и минимальная результативность. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу хозяев, которые уверенно играют против этого соперника и находятся на подъeме.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ротора» с разницей как минимум в два мяча. Десятиматчевая беспроигрышная домашняя серия хозяев, их стабильная атака и проблемы «Нефтехимика» в атаке и защите не оставляют сомнений в исходе. Гости могут попытаться забить, но их низкая результативность и неудачная история встреч делают их победу маловероятной. Рекомендуемая ставка – победа «Ротора» с форой (-1) с коэффициентом 2.05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 8 тура Первой лиги между «Ротором» и «Нефтехимиком» состоится 24 августа 2026 года в Волгограде и начнется в 18:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.