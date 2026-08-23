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«Ротор» – «Нефтехимик»: кто победит в матче 8 тура чемпионата России 2026/2027

23 августа 2026 8:47
Ротор - Нефтехимик
24 авг. 2026, понедельник 18:30 | Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Победа «Ротора» с форой (-1)
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Матч 8 тура Первой лиги между волгоградским «Ротором» и нижнекамским «Нефтехимиком» пройдет 24 августа 2026 года в Волгограде. Хозяева занимают девятое место с десятью очками, гости расположились на 14-й строчке с шестью баллами. «Ротор» подходит к игре с впечатляющей домашней серией – десять матчей без поражений на своeм поле, а также имеет преимущество в очных встречах, не уступая сопернику в семи из девяти последних игр. «Нефтехимик», напротив, проиграл три последних матча и испытывает серьeзные проблемы в атаке. Сможет ли гость прервать свою неудачную серию и увезти очки из Волгограда, или хозяева продолжат своe доминирование и укрепятся в верхней половине таблицы?

Кто победит в матче

«Ротор» выглядит явным фаворитом благодаря мощной домашней форме и стабильной атаке. Команда не проигрывает в десяти последних матчах на своeм поле, а в атаке забивает в десяти последних встречах подряд. В среднем за последние пять игр волгоградцы забивают 1,80 гола, что позволяет им регулярно создавать моменты у чужих ворот. При этом оборона хозяев действует небезупречно – в среднем 1,20 пропущенного мяча за тот же период, и они пропускают в четырeх последних матчах. Однако в очных встречах с «Нефтехимиком» «Ротор» не уступает в семи из девяти последних игр, а на своeм поле выглядит особенно уверенно. Домашняя поддержка и психологическое преимущество должны помочь хозяевам доминировать и взять три очка.

«Нефтехимик» переживает серьeзный спад. Команда проиграла три последних матча, а в атаке действует крайне неэффективно – в среднем 0,60 гола за последние пять игр, что не позволяет рассчитывать на обилие голов. Оборона гостей также уязвима: в среднем 2,20 пропущенных мяча за пять матчей, и они пропускают в трeх последних встречах. В стартовых турах «Нефтехимик» уступил «Сочи» (1:2) и «Шиннику» (0:2), а также проиграл «Нижнему Новгороду» (1:5). В очных встречах с «Ротором» у гостей отрицательная статистика – всего две победы в двенадцати матчах, и на выезде они выигрывали лишь однажды. Гостям будет крайне сложно прервать свою неудачную серию против такого уверенного соперника.

Итоговый вывод: «Ротор» имеет явное преимущество в очных встречах, домашней форме и атаке, тогда как «Нефтехимик» проигрывает матч за матчем и практически не забивает. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В 12 очных матчах «Ротор» одержал семь побед, «Нефтехимик» – две, ещe три встречи завершились вничью. При этом на своeм поле «Ротор» не проигрывает «Нефтехимику» уже в семи из девяти последних игр. Текущая форма «Ротора» дома – десять матчей без поражений, у гостей – три поражения подряд и минимальная результативность. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу хозяев, которые уверенно играют против этого соперника и находятся на подъeме.

Личные встречи
Побед - 7 (54%)
Ничьих - 3 (23%)
Побед - 3 (23%)
17
Забитых мячей
10
1.31
В среднем за матч
0.77
3:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
Ротор
3 : 1
05.04.2026
Нефтехимик
Самая крупная ничья
Россия. ФНЛ, 26 тур
Ротор
1 : 1
09.03.2020
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Ротор
0 : 1
24.08.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
Ротор
3 : 1
05.04.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
0 : 0
05.10.2025
Ротор
Россия. Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
24.11.2024
Нефтехимик
Россия. Первая лига, 4 тур
Нефтехимик
1 : 0
04.08.2024
Ротор
Россия. ФНЛ, 29 тур
Ротор
2 : 1
26.03.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 11 тур
Нефтехимик
1 : 3
15.09.2021
Ротор
Россия. ФНЛ, 26 тур
Ротор
1 : 1
09.03.2020
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 8 тур
Нефтехимик
1 : 2
14.08.2019
Ротор
Россия. ФНЛ, 27 тур
Нефтехимик
2 : 1
17.03.2014
Ротор
Россия. ФНЛ, 8 тур
Ротор
0 : 0
12.08.2013
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нефтехимик
0 : 2
11.03.2013
Ротор
Россия. ФНЛ, 7 тур
Ротор
2 : 1
17.08.2012
Нефтехимик
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
6
Михаил Умников
ЦП
10
Артем Симонян
АП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
85
Иван Пяткин
ОП
38
Василий Алейников
ОП
25
Марат Ситдиков
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Ротор
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
21
Павел Горелов
ОП
18
Илья Родионов
АП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
28
Александр Хубулов
ЦФ
Нефтехимик
98
Артем Исмагилов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
13
Станислав Пузанов
ЛВ
31
Тимур Касимов
ЛВ
96
Никита Васильев
ОП
15
A. Bondar
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
8
Данила Сухомлинов
АП
9
Артем Котик
ЦФ
4-2-1-1-2
13
Чагров
16
Поярков
25
Эмерсон
17
Покидышев
4
Юдинцев
8
Аюпов
5
Трошечкин
6
Умников
10
Симонян
9
Алиев
11
Эльдарушев
3-2-2-2-1
1
Голубев
28
Платонов
22
Хомуха
6
Печенкин
85
Пяткин
38
Алейников
25
Ситдиков
19
Шарифуллин
12
Мукба
7
Джамилов
14
Машуков
8
Аюпов
18
Родионов
18
Родионов
8
Аюпов
10
Симонян
12
Ревазов
12
Ревазов
10
Симонян
4
Юдинцев
28
Хубулов
28
Хубулов
4
Юдинцев
1
Голубев
98
Исмагилов
98
Исмагилов
1
Голубев
12
Мукба
11
Абдуллаев
11
Абдуллаев
12
Мукба
85
Пяткин
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
85
Пяткин
14
Машуков
9
Котик
9
Котик
14
Машуков
Остались в запасе
Ротор
Нефтехимик
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
21
Павел Горелов
ОП
22
Алан Цараев
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
96
Никита Васильев
ОП
15
A. Bondar
ЦП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
31
Тимур Касимов
ЛВ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
21
Павел Горелов
ОП
22
Алан Цараев
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Остались в запасе
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
96
Никита Васильев
ОП
15
A. Bondar
ЦП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
31
Тимур Касимов
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Роберт Евдокимов

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ротора» с разницей как минимум в два мяча. Десятиматчевая беспроигрышная домашняя серия хозяев, их стабильная атака и проблемы «Нефтехимика» в атаке и защите не оставляют сомнений в исходе. Гости могут попытаться забить, но их низкая результативность и неудачная история встреч делают их победу маловероятной. Рекомендуемая ставка – победа «Ротора» с форой (-1) с коэффициентом 2.05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 8 тура Первой лиги между «Ротором» и «Нефтехимиком» состоится 24 августа 2026 года в Волгограде и начнется в 18:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Ротор» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн.

2.05
Победа «Ротора» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига Нефтехимик Ротор
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