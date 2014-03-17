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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Ротор
Нефтехимик - Ротор: обзор матча 17 марта 2014
Нефтехимик
17.03.2014, понедельник, 14:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
2 : 1
Завершен
Ротор
24'
П. Умарбаев
83'
Р. Косянчук
62'
А. Рылов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Ротор
86'
Желтая карточка
А. Мязин
Желтая карточка
И. Михалев
86'
ГОЛ! 2:1!
Р. Косянчук
83'
82'
Замена
А. Мязин
️️️️
Х. Аппаев
79'
Замена
С. Фомин
️️️️
М. Яковлев
Замена
Р. Косянчук
️️️️
М. Уридия
69'
Замена
Д. Отставнов
️️️️
П. Умарбаев
65'
Желтая карточка
Н. Зайцев
63'
62'
ГОЛ! 1:1!
А. Рылов
Замена
М. Джалилов
️️️️
Р. Григорян
57'
46'
Замена
И. Лукьяновс
️️️️
Д. Кабутов
46'
Замена
А. Пугин
️️️️
Х. Байрамян
29'
Желтая карточка
М. Яковлев
ГОЛ! 1:0!
П. Умарбаев
24'
Замена
П. Умарбаев
️️️️
Р. Махмутов
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
28
Роман Григорян
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
23
Руслан Махмутов
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
9
Максим Яковлев
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Артур Рылов
ПП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Нефтехимик
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
37
Роман Косянчук
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Ротор
1
Денис Книга
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
87
Андрей Мязин
ЦФ
4-2-2-2
1
Лосев
4
Дранников
3
Зайцев
71
Денисов
5
Пискунов
28
Григорян
5
Платика
23
Махмутов
10
Джалилов
39
Михалев
25
Уридия
3-2-3-1-1
31
Пчелинцев
70
Кабутов
33
Ламанж
6
Малыгин
19
Устинов
22
Тен
10
Рылов
9
Яковлев
20
Войдель
19
Байрамян
14
Аппаев
23
Махмутов
39
Умарбаев
39
Умарбаев
23
Махмутов
25
Уридия
37
Косянчук
37
Косянчук
25
Уридия
28
Григорян
63
Джалилов
63
Джалилов
28
Григорян
Умарбаев
26
Отставнов
26
Отставнов
Умарбаев
19
Байрамян
17
Пугин
17
Пугин
19
Байрамян
70
Кабутов
10
Лукьяновс
10
Лукьяновс
70
Кабутов
9
Яковлев
4
Фомин
4
Фомин
9
Яковлев
14
Аппаев
87
Мязин
87
Мязин
14
Аппаев
Остались в запасе
Нефтехимик
Ротор
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
35
Илья Гультяев
ПЗ
Главный тренер
Рустем Хузин
1
Денис Книга
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
35
Илья Гультяев
ПЗ
Остались в запасе
1
Денис Книга
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Нефтехимик - Ротор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
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