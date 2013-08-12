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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Нефтехимик
Ротор - Нефтехимик: обзор матча 12 августа 2013
Ротор
12.08.2013, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
0 : 0
Завершен
Нефтехимик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Нефтехимик
90'
Замена
Д. Мирзаев
️️️️
Р. Махмутов
Замена
Д. Гузь
️️️️
А. Малыгин
90'
Замена
А. Коротаев
️️️️
А. Рылов
78'
Желтая карточка
Н. Глушков
76'
72'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
Н. Бочаров
66'
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
В. Чала
Замена
Д. Кабутов
️️️️
Д. Комаровский
66'
58'
Желтая карточка
Д. Дзахов
58'
Замена
М. Джалилов
️️️️
М. Уридия
Желтая карточка
Х. Аппаев
57'
Желтая карточка
С. Фомин
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
6
Александр Малыгин
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
8
Дмитрий Комаровский
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
34
Никита Бочаров
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
34
Вальтер Чала
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Ротор
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
24
Александр Коротаев
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
27
Нариман Мифтяев
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
3-5-1-1
31
Пчелинцев
6
Малыгин
33
Ламанж
19
Устинов
20
Войдель
8
Комаровский
4
Фомин
47
Глушков
10
Рылов
16
Ставпец
14
Аппаев
3-1-3-1-2
1
Нестеренко
35
Гультяев
25
Смирнов
4
Дранников
88
Камболов
34
Бочаров
5
Платика
71
Дзахов
23
Махмутов
34
Чала
25
Уридия
8
Комаровский
70
Кабутов
70
Кабутов
8
Комаровский
6
Малыгин
55
Гузь
55
Гузь
6
Малыгин
10
Рылов
24
Коротаев
24
Коротаев
10
Рылов
25
Уридия
63
Джалилов
63
Джалилов
25
Уридия
23
Махмутов
22
Мирзаев
22
Мирзаев
23
Махмутов
34
Бочаров
14
Кузяев
14
Кузяев
34
Бочаров
34
Чала
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
34
Чала
Остались в запасе
Ротор
Нефтехимик
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
35
Илья Гаврилов
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
26
Антон Архипов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
27
Нариман Мифтяев
ЦЗ
1
Сергей Лосев
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
35
Илья Гаврилов
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
26
Антон Архипов
ЦФ
Остались в запасе
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
27
Нариман Мифтяев
ЦЗ
1
Сергей Лосев
ВР
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Ротор - Нефтехимик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Центральный
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