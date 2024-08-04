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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Ротор
Нефтехимик - Ротор: обзор матча 04 августа 2024
Нефтехимик
04.08.2024, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Ротор
3'
С. Джамилов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Ротор
90'
+6
Желтая карточка
В. Тюрин
Желтая карточка
Э. Валиахметов
90'
+6
Замена
Э. Валиахметов
️️️️
М. Петров
90'
+3
Желтая карточка
М. Першин
88'
Замена
М. Першин
️️️️
С. Джамилов
86'
Замена
К. Морозов
️️️️
К. Шильцов
79'
66'
Замена
М. Агеев
️️️️
В. Морозов
66'
Замена
Е. Мухин
️️️️
А. Шумских
46'
Замена
В. Тюрин
️️️️
Н. Плотников
46'
Замена
Г. Шильников
️️️️
Д. Таликин
Замена
Р. Магомедов
️️️️
С. Алиев
46'
31'
Замена
И. Соколов
️️️️
А. Никитин
10'
Желтая карточка
М. Швецов
ГОЛ! 1:0!
С. Джамилов
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
99
Данила Емельянов
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
19
Никита Плотников
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
9
Матвей Першин
ЦФ
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
8
Алексей Усанов
АП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Михаил Агеев
ЦФ
78
Евгений Мухин
ЦФ
3-4-2-1
66
Янович
16
Шоркин
3
Сагуткин
24
Кахидзе
99
Емельянов
73
Петров
6
Родин
2
Ситдиков
7
Джамилов
7
Шильцов
9
Алиев
3-4-1-1-1
13
Чагров
5
Шумских
4
Никитин
3
Швецов
28
Семенов
19
Плотников
57
Болотов
35
Прищепа
97
Таликин
24
Мальцев
10
Морозов
73
Петров
17
Валиахметов
17
Валиахметов
73
Петров
7
Шильцов
5
Морозов
5
Морозов
7
Шильцов
9
Алиев
11
Магомедов
11
Магомедов
9
Алиев
7
Джамилов
9
Першин
9
Першин
7
Джамилов
97
Таликин
17
Шильников
17
Шильников
97
Таликин
4
Никитин
32
Соколов
32
Соколов
4
Никитин
19
Плотников
13
Тюрин
13
Тюрин
19
Плотников
10
Морозов
13
Агеев
13
Агеев
10
Морозов
5
Шумских
78
Мухин
78
Мухин
5
Шумских
Остались в запасе
Нефтехимик
Ротор
1
Андрей Голубев
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
19
Линар Шарифуллин
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
57
Вадим Аверкиев
ВР
8
Алексей Усанов
АП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
19
Линар Шарифуллин
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛВ
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
8
Алексей Усанов
АП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Нефтехимик - Ротор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Вера Опейкина
(Сочи)
Помощники судьи:
Максим Каюмов (Москва)
Виктор Медведев (Москва)
Резервный судья:
Герман Коваленко (Казань)
Делегат:
Яков Брегман (Москва)
Инспектор:
Сергей Пантелеев (Тула)
Стадион:
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