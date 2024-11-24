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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Нефтехимик
Ротор - Нефтехимик: обзор матча 24 ноября 2024
Ротор
24.11.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Нефтехимик
22'
Т. Касимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротор - Нефтехимик
Замена
И. Кухарчук
️️️️
Д. Лаврищев
79'
77'
Замена
Л. Шарифуллин
️️️️
К. Шильцов
Замена
Д. Таликин
️️️️
М. Мальцев
71'
Замена
И. Соколов
️️️️
Т. Касимов
71'
Замена
В. Тюрин
️️️️
Г. Шильников
62'
Замена
Н. Плотников
️️️️
Ю. Завезен
62'
46'
Замена
Э. Валиахметов
️️️️
С. Алиев
46'
Замена
Р. Голыбин
️️️️
Р. Денисов
28'
Желтая карточка
Р. Денисов
ГОЛ! 1:0!
Т. Касимов
22'
Желтая карточка
Е. Болотов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
57
Евгений Болотов
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
16
Роман Денисов
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Ротор
20
Иван Литвенок
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
85
Иван Пяткин
ОП
19
Никита Плотников
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
73
Максим Петров
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
9
Матвей Першин
ЦФ
3-3-1-2-1
13
Чагров
17
Шильников
3
Швецов
5
Шумских
3
Плиев
57
Болотов
28
Семенов
22
Завезен
31
Касимов
24
Мальцев
23
Лаврищев
3-1-3-1-2
66
Янович
24
Кахидзе
3
Сагуткин
65
Толстопятов
16
Денисов
6
Родин
99
Емельянов
2
Ситдиков
7
Шильцов
11
Магомедов
9
Алиев
22
Завезен
19
Плотников
19
Плотников
22
Завезен
24
Мальцев
97
Таликин
97
Таликин
24
Мальцев
31
Касимов
32
Соколов
32
Соколов
31
Касимов
17
Шильников
13
Тюрин
13
Тюрин
17
Шильников
23
Лаврищев
44
Кухарчук
44
Кухарчук
23
Лаврищев
9
Алиев
17
Валиахметов
17
Валиахметов
9
Алиев
7
Шильцов
19
Шарифуллин
19
Шарифуллин
7
Шильцов
16
Денисов
27
Голыбин
27
Голыбин
16
Денисов
Остались в запасе
Ротор
Нефтехимик
20
Иван Литвенок
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
73
Максим Петров
ЦП
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
73
Максим Петров
ЦП
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Ротор - Нефтехимик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Фалов
(Москва)
Помощники судьи:
Степан Щербаков (Омск)
Александр Павлов (Саратов)
Резервный судья:
Дмитрий Прокопов (Волгоград)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Роман Лихачев (Екатеринбург)
Стадион:
Волгоград Арена
Посещаемость:
8684 из 45015 зрителей (19%)
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