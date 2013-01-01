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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Нефтехимик
Результаты
€ 5 млн
Нефтехимик - результаты матчей
Нижнекамск
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Нефтехимик
Сайт:
http://fk-neftekhimik.ru/
Тренер:
Роберт Евдокимов
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Россия. Кубок. 2026/2027
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Россия. PARI Первая лига. 2025/2026
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Россия. Первая лига. 2024/2025
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Россия. Кубок. 2014/2015
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2014/2015
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Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2011/2012
Россия. Кубок. 2010/2011
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2010
Россия. Кубок. 2009/2010
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2009
14.09 | 18:00
Спартак К
1 : 0
Нефтехимик
05.09 | 15:00
Енисей
0 : 2
Нефтехимик
28.08 | 19:30
Нефтехимик
0 : 1
Уфа
24.08 | 18:30
Ротор
0 : 1
Нефтехимик
20.08 | 18:00
Нефтехимик
1 : 2
Сочи
14.08 | 18:00
Нефтехимик
0 : 2
Шинник
08.08 | 17:00
Нижний Новгород
5 : 1
Нефтехимик
01.08 | 18:00
Нефтехимик
1 : 0
Текстильщик
25.07 | 16:00
Волга
2 : 0
Нефтехимик
19.07 | 19:00
Арсенал
0 : 1
Нефтехимик
11.07 | 18:00
Нефтехимик
0 : 1
Велес
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