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    Нефтехимик - результаты

    Город Нижнекамск
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт http://fk-neftekhimik.ru/
    Стадион Нефтехимик
    Тренер Кирилл Новиков
    Турниры:
    Россия. Первая лига (2022/2023)
    20 тур
    		27 ноября, воскресенье 15:00 Рубин 2:0 Нефтехимик
    19 тур
    		20 ноября, воскресенье 14:00 Нефтехимик 1:2 Волга
    18 тур
    		13 ноября, воскресенье 16:00 Кубань 0:1 Нефтехимик
    17 тур
    		6 ноября, воскресенье 12:00 Уфа 0:0 Нефтехимик
    16 тур
    		29 октября, суббота 18:30 Нефтехимик 1:1 Енисей
    15 тур
    		23 октября, воскресенье 18:00 Родина 0:2 Нефтехимик
    14 тур
    		16 октября, воскресенье 17:00 Нефтехимик 2:1 Динамо Мх
    13 тур
    		9 октября, воскресенье 18:00 Балтика 2:2 Нефтехимик
    12 тур
    		1 октября, суббота 18:00 Нефтехимик 0:1 Акрон
    11 тур
    		25 сентября, воскресенье 15:00 Краснодар-2 0:0 Нефтехимик
    10 тур
    		18 сентября, воскресенье 18:00 Нефтехимик 0:1 СКА-Хабаровск
    9 тур
    		11 сентября, воскресенье 17:00 Арсенал 2:1 Нефтехимик
    8 тур
    		4 сентября, воскресенье 18:00 Нефтехимик 1:0 Шинник
    7 тур
    		27 августа, суббота 18:00 Волгарь 0:1 Нефтехимик
    6 тур
    		21 августа, воскресенье 18:00 Нефтехимик 2:0 Велес
    5 тур
    		14 августа, воскресенье 19:00 Алания 1:0 Нефтехимик
    4 тур
    		8 августа, понедельник 18:00 Нефтехимик 2:2 Рубин
    3 тур
    		30 июля, суббота 17:00 Волга 0:2 Нефтехимик
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 18:00 Нефтехимик 0:0 Кубань
    1 тур
    		16 июля, суббота 18:00 Нефтехимик 0:1 КАМАЗ
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