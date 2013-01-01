Турниры:
Россия. Первая лига (2022/2023)
|20 тур
|27 ноября, воскресенье
|15:00
|Рубин
|2:0
|Нефтехимик
|19 тур
|20 ноября, воскресенье
|14:00
|Нефтехимик
|1:2
|Волга
|18 тур
|13 ноября, воскресенье
|16:00
|Кубань
|0:1
|Нефтехимик
|17 тур
|6 ноября, воскресенье
|12:00
|Уфа
|0:0
|Нефтехимик
|16 тур
|29 октября, суббота
|18:30
|Нефтехимик
|1:1
|Енисей
|15 тур
|23 октября, воскресенье
|18:00
|Родина
|0:2
|Нефтехимик
|14 тур
|16 октября, воскресенье
|17:00
|Нефтехимик
|2:1
|Динамо Мх
|13 тур
|9 октября, воскресенье
|18:00
|Балтика
|2:2
|Нефтехимик
|12 тур
|1 октября, суббота
|18:00
|Нефтехимик
|0:1
|Акрон
|11 тур
|25 сентября, воскресенье
|15:00
|Краснодар-2
|0:0
|Нефтехимик
|10 тур
|18 сентября, воскресенье
|18:00
|Нефтехимик
|0:1
|СКА-Хабаровск
|9 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:00
|Арсенал
|2:1
|Нефтехимик
|8 тур
|4 сентября, воскресенье
|18:00
|Нефтехимик
|1:0
|Шинник
|7 тур
|27 августа, суббота
|18:00
|Волгарь
|0:1
|Нефтехимик
|6 тур
|21 августа, воскресенье
|18:00
|Нефтехимик
|2:0
|Велес
|5 тур
|14 августа, воскресенье
|19:00
|Алания
|1:0
|Нефтехимик
|4 тур
|8 августа, понедельник
|18:00
|Нефтехимик
|2:2
|Рубин
|3 тур
|30 июля, суббота
|17:00
|Волга
|0:2
|Нефтехимик
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|18:00
|Нефтехимик
|0:0
|Кубань
|1 тур
|16 июля, суббота
|18:00
|Нефтехимик
|0:1
|КАМАЗ