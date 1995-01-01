Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|27
|Голубев Андрей
|Вра
|30
|1
|0
|0
|1
|0
|-
|96
|Обухов Игорь
|Вра
|26
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 0.35 млн.
|16
|Шоркин Максим
|Защ
|32
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|77
|Котов Павел
|Защ
|27
|2
|1
|0
|0
|0
|-
|70
|Бердников Алексей
|Защ
|26
|2
|0
|0
|1
|1
|€ 0.3 млн.
|26
|Калугин Никита
|Защ
|24
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 0.35 млн.
|62
|Зорин Богдан
|Защ
|23
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|17
|Дворецков Филипп
|Пол
|25
|2
|1
|0
|0
|0
|€ 0.6 млн.
|29
|Денисов Роман
|Пол
|23
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|20
|Черкес Евгений
|Пол
|21
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|7
|Школик Игорь
|Пол
|22
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 0.45 млн.
|8
|Лайкин Максим
|Пол
|19
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|21
|Галиулин Вагиз
|Пол
|35
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 0.55 млн.
|25
|Ситдиков Марат
|Пол
|31
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|65
|Москвичев Владимир
|Пол
|23
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 0.45 млн.
|14
|Барсов Максим
|Нап
|29
|2
|1
|0
|0
|0
|€ 0.6 млн.
|97
|Котик Артем
|Нап
|21
|2
|1
|0
|0
|0
|-
|71
|Янушковский Роман
|Нап
|28
|1
|0
|0
|1
|0
|€ 0.275 млн.
|26
|Кеваев Григорий
|Вра
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.1 млн.
|13
|Хубаев Давид
|Пол
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Джамилов Султан
|Нап
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|37
|Данилин Максим
|Нап
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 22, из них вратарей: 3, защитников: 5, полузащитников: 9, нападающих: 5