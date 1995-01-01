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    Нефтехимик - состав

    Город Нижнекамск
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт http://fk-neftekhimik.ru/
    Стадион Нефтехимик
    Тренер Кирилл Новиков
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    27 Голубев Андрей Россия Вра 30 1 0 0 1 0 -
    96 Обухов Игорь Россия Вра 26 1 0 0 0 0 € 0.35 млн.
    16 Шоркин Максим Россия Защ 32 2 0 0 0 0 -
    77 Котов Павел Россия Защ 27 2 1 0 0 0 -
    70 Бердников Алексей Россия Защ 26 2 0 0 1 1 € 0.3 млн.
    26 Калугин Никита Россия Защ 24 2 0 0 0 0 € 0.35 млн.
    62 Зорин Богдан Россия Защ 23 2 0 0 0 0 -
    17 Дворецков Филипп Россия Пол 25 2 1 0 0 0 € 0.6 млн.
    29 Денисов Роман Россия Пол 23 2 0 0 0 0 -
    20 Черкес Евгений Россия Пол 21 2 0 0 0 0 -
    7 Школик Игорь Россия Пол 22 2 0 0 0 0 € 0.45 млн.
    8 Лайкин Максим Россия Пол 19 2 0 0 0 0 -
    21 Галиулин Вагиз Узбекистан Россия Пол 35 1 0 0 0 0 € 0.55 млн.
    25 Ситдиков Марат Россия Пол 31 1 0 0 0 0 -
    65 Москвичев Владимир Россия Пол 23 1 0 0 0 0 € 0.45 млн.
    14 Барсов Максим Россия Нап 29 2 1 0 0 0 € 0.6 млн.
    97 Котик Артем Россия Нап 21 2 1 0 0 0 -
    71 Янушковский Роман Россия Нап 28 1 0 0 1 0 € 0.275 млн.
    26 Кеваев Григорий Россия Вра 21 - - - - - € 0.1 млн.
    13 Хубаев Давид Россия Пол 28 - - - - - -
    7 Джамилов Султан Россия Нап 27 - - - - - -
    37 Данилин Максим Россия Нап 21 - - - - - -
    Всего игроков: 22, из них вратарей: 3, защитников: 5, полузащитников: 9, нападающих: 5
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