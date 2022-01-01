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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Нефтехимик
Состав
€ 5 млн
Нефтехимик - состав команды
Нижнекамск
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Нефтехимик
Сайт:
http://fk-neftekhimik.ru/
Тренер:
Роберт Евдокимов
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
43
Присяжненко Николай
Вра
23
€ 0.075 млн
98
Исмагилов Артем
Вра
22
€ 0.05 млн
39
Ежов Илья
Вра
20
-
15
Бондарь Андрей
Вра
22
-
1
Голубев Андрей
Вра
33
-
65
Толстопятов Николай
Защ
24
€ 0.4 млн
24
Кахидзе Александр
Защ
27
€ 0.3 млн
6
Печенкин Никита
Защ
29
€ 0.25 млн
12
Ширяев Максим
Защ
31
€ 0.25 млн
5
Мусалов Магомед
Защ
32
€ 0.2 млн
28
Платонов Платон
Защ
20
€ 0.15 млн
44
Сухорученко Михаил
Защ
23
€ 0.15 млн
22
Хомуха Иван
Защ
32
€ 0.125 млн
13
Пузанов Станислав
Защ
22
€ 0.1 млн
16
Шоркин Максим
Защ
36
-
8
Кантария Гиорги
Пол
29
€ 0.35 млн
11
Абдуллаев Сурхайхан
Пол
22
€ 0.25 млн
38
Алейников Василий
Пол
31
€ 0.25 млн
85
Пяткин Иван
Пол
22
€ 0.225 млн
96
Васильев Никита
Пол
19
€ 0.2 млн
8
Сухомлинов Данила
Пол
24
€ 0.2 млн
19
Шарифуллин Линар
Пол
24
€ 0.2 млн
2
Ситдиков Марат
Пол
35
€ 0.05 млн
27
Будылин Арсений
Пол
18
€ 0.025 млн
96
Васильев Никита
Пол
34
-
14
Машуков Ислам
Нап
31
€ 0.4 млн
9
Котик Артем
Нап
25
€ 0.3 млн
31
Касимов Тимур
Нап
23
€ 0.25 млн
7
Джамилов Султан
Нап
31
€ 0.2 млн
12
Мукба Энри
Нап
20
€ 0.1 млн
Всего игроков: 30, из них вратарей: 5, защитников: 10, полузащитников: 10, нападающих: 5
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