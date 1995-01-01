Россия. Первая лига (2022/2023)
Россия. Первая лига (2022/2023)
Россия. Первая лига (2022/2023)
Россия. Первая лига (2022/2023)
Россия. Первая лига (2022/2023)
Россия. Первая лига (2022/2023)
Россия. Первая лига (2022/2023)
Россия. Первая лига (2022/2023)
Россия. Первая лига (2022/2023)
Россия. Первая лига (2022/2023)
Россия. Первая лига (2022/2023)
Россия. Первая лига (2022/2023)
Россия. Первая лига (2022/2023)
Россия. Первая лига (2022/2023)
|21 тур
|5 марта, воскресенье
|17:30
|Нефтехимик
|Алания
|22 тур
|12 марта, воскресенье
|00:00
|Велес
|Нефтехимик
|23 тур
|19 марта, воскресенье
|00:00
|Нефтехимик
|Волгарь
|24 тур
|26 марта, воскресенье
|00:00
|Шинник
|Нефтехимик
|25 тур
|2 апреля, воскресенье
|00:00
|Нефтехимик
|Арсенал
|26 тур
|8 апреля, суббота
|00:00
|СКА-Хабаровск
|Нефтехимик
|27 тур
|15 апреля, суббота
|00:00
|Нефтехимик
|Краснодар-2
|28 тур
|22 апреля, суббота
|00:00
|Акрон
|Нефтехимик
|29 тур
|29 апреля, суббота
|00:00
|Нефтехимик
|Балтика
|30 тур
|6 мая, суббота
|00:00
|Динамо Мх
|Нефтехимик
|31 тур
|13 мая, суббота
|00:00
|Нефтехимик
|Родина
|32 тур
|20 мая, суббота
|00:00
|Енисей
|Нефтехимик
|33 тур
|27 мая, суббота
|00:00
|Нефтехимик
|Уфа
|34 тур
|3 июня, суббота
|00:00
|КАМАЗ
|Нефтехимик