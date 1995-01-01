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    Нефтехимик - расписание

    Город Нижнекамск
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт http://fk-neftekhimik.ru/
    Стадион Нефтехимик
    Тренер Кирилл Новиков
    Россия. Первая лига (2022/2023)
    21 тур
    		5 марта, воскресенье 17:30 Нефтехимик Алания
    Россия. Первая лига (2022/2023)
    22 тур
    		12 марта, воскресенье 00:00 Велес Нефтехимик
    Россия. Первая лига (2022/2023)
    23 тур
    		19 марта, воскресенье 00:00 Нефтехимик Волгарь
    Россия. Первая лига (2022/2023)
    24 тур
    		26 марта, воскресенье 00:00 Шинник Нефтехимик
    Россия. Первая лига (2022/2023)
    25 тур
    		2 апреля, воскресенье 00:00 Нефтехимик Арсенал
    Россия. Первая лига (2022/2023)
    26 тур
    		8 апреля, суббота 00:00 СКА-Хабаровск Нефтехимик
    Россия. Первая лига (2022/2023)
    27 тур
    		15 апреля, суббота 00:00 Нефтехимик Краснодар-2
    Россия. Первая лига (2022/2023)
    28 тур
    		22 апреля, суббота 00:00 Акрон Нефтехимик
    Россия. Первая лига (2022/2023)
    29 тур
    		29 апреля, суббота 00:00 Нефтехимик Балтика
    Россия. Первая лига (2022/2023)
    30 тур
    		6 мая, суббота 00:00 Динамо Мх Нефтехимик
    Россия. Первая лига (2022/2023)
    31 тур
    		13 мая, суббота 00:00 Нефтехимик Родина
    Россия. Первая лига (2022/2023)
    32 тур
    		20 мая, суббота 00:00 Енисей Нефтехимик
    Россия. Первая лига (2022/2023)
    33 тур
    		27 мая, суббота 00:00 Нефтехимик Уфа
    Россия. Первая лига (2022/2023)
    34 тур
    		3 июня, суббота 00:00 КАМАЗ Нефтехимик
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