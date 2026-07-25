25.07.2026, суббота, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Волга
Волга
3-2-1-3-1
23
Бабурин
30
Хабибуллин
4
Ибрагимов
99
Костин
3
Красильниченко
20
Ковалев
9
Фольмер
7
Никитин
55
Саплинов
77
Багателия
14
Яковлев
4-2-1-2-1
1
Голубев
24
Кахидзе
22
Хомуха
6
Печенкин
5
Мусалов
38
Алейников
96
Васильев
19
Шарифуллин
11
Абдуллаев
7
Джамилов
14
Машуков
20
Ковалев
5
Степанов
5
Степанов
20
Ковалев
9
Фольмер
55
Быков
55
Быков
9
Фольмер
77
Багателия
29
Шагиахметов
29
Шагиахметов
77
Багателия
7
Никитин
17
Гершун
17
Гершун
7
Никитин
14
Яковлев
28
Новиков
28
Новиков
14
Яковлев
6
Печенкин
44
Сухорученко
44
Сухорученко
6
Печенкин
5
Мусалов
13
Пузанов
13
Пузанов
5
Мусалов
11
Абдуллаев
12
Мукба
12
Мукба
11
Абдуллаев
Остались в запасе
Волга
Нефтехимик
1
Ринат Шакеров
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
76
V. Livadnov
ЦП
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
98
Артем Исмагилов
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
85
Иван Пяткин
ОП
15
A. Bondar
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
1
Ринат Шакеров
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
76
V. Livadnov
ЦП
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
Остались в запасе
98
Артем Исмагилов
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
85
Иван Пяткин
ОП
15
A. Bondar
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Волга - Нефтехимик
1
4
Всего ударов по воротам
14
4
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Волга» против «Нефтехимика», 3-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Волга» – «Нефтехимик»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»