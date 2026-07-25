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  • «Волга» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2026

«Волга» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2026

25 июля, 14:50
Волга
25.07.2026, суббота, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Нефтехимик
41' А. Никитин 90+3' А. Саплинов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
23
Егор Бабурин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
77
Лука Багателия
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
96
Никита Васильев
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
7
Султан Джамилов
ЛВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Волга
1
Ринат Шакеров
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
29
Руслан Шагиахметов
ОП
76
V. Livadnov
ЦП
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
17
Игорь Гершун
ЛВ
8
Денис Рахманов
ПВ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
28
Данил Новиков
ЦФ
Нефтехимик
98
Артем Исмагилов
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
85
Иван Пяткин
ОП
15
A. Bondar
ЦП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
12
Энри Мукба
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
3-2-1-3-1
23
Бабурин
30
Хабибуллин
4
Ибрагимов
99
Костин
3
Красильниченко
20
Ковалев
9
Фольмер
7
Никитин
55
Саплинов
77
Багателия
14
Яковлев
4-2-1-2-1
1
Голубев
24
Кахидзе
22
Хомуха
6
Печенкин
5
Мусалов
38
Алейников
96
Васильев
19
Шарифуллин
11
Абдуллаев
7
Джамилов
14
Машуков
20
Ковалев
5
Степанов
5
Степанов
20
Ковалев
9
Фольмер
55
Быков
55
Быков
9
Фольмер
77
Багателия
29
Шагиахметов
29
Шагиахметов
77
Багателия
7
Никитин
17
Гершун
17
Гершун
7
Никитин
14
Яковлев
28
Новиков
28
Новиков
14
Яковлев
6
Печенкин
44
Сухорученко
44
Сухорученко
6
Печенкин
5
Мусалов
13
Пузанов
13
Пузанов
5
Мусалов
11
Абдуллаев
12
Мукба
12
Мукба
11
Абдуллаев
Остались в запасе
Волга
Нефтехимик
1
Ринат Шакеров
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
76
V. Livadnov
ЦП
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
98
Артем Исмагилов
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
85
Иван Пяткин
ОП
15
A. Bondar
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
1
Ринат Шакеров
ВР
66
Ярослав Макаренко
ЛЗ
76
V. Livadnov
ЦП
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
Остались в запасе
98
Артем Исмагилов
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
85
Иван Пяткин
ОП
15
A. Bondar
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Волга - Нефтехимик
1
4
Всего ударов по воротам
14
4
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Волга» против «Нефтехимика», 3-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Волга»«Нефтехимик»

«Волга» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Нефтехимик Волга
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