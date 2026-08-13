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«Нефтехимик» — «Шинник»: кто победит в матче 6-го тура Первой лиги 2026/2027

13 августа 2026 8:40
Нефтехимик - Шинник
14 авг. 2026, пятница 18:00 | Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
2.90
Ничья
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Матч 6-го тура Первой лиги между нижнекамским «Нефтехимиком» и ярославским «Шинником» пройдет 14 августа в Нижнекамске на стадионе «Нефтехимик». Хозяева имеют историческое преимущество в очных встречах с соперником, однако их текущая форма оставляет желать лучшего, тогда как гости демонстрируют впечатляющую стабильность – они не проигрывают в 18 из 20 последних матчей. Встречаются команды с разными подходами: «Нефтехимик» полагается на домашнюю поддержку и традиции противостояния, а «Шинник» – на уверенную игру в атаке и редкие поражения. Кто же сумеет взять верх в этом принципиальном противостоянии?

Кто победит в матче

В пользу «Нефтехимика» говорит их успешная история встреч с «Шинником». Нижнекамский клуб не проигрывает в пяти последних матчах против ярославцев, при этом забивает в пяти из семи последних очных встреч. Кроме того, хозяева имеют неплохую домашнюю статистику – они не проигрывают в пяти из семи последних матчей на своем поле. Однако текущая форма «Нефтехимика» вызывает серьезные вопросы: в последних пяти матчах команда забивает всего 0,60 гола в среднем, а в последнем туре потерпела разгромное поражение от «Нижнего Новгорода» (1-5). Защита также выглядит ненадежно – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,60 гола. При этом атака хозяев редко радует болельщиков, и даже историческое преимущество над соперником может не спасти, если команда не покажет качественной игры в нападении.

«Шинник» подходит к матчу с гораздо более уверенной статистикой. Ярославский клуб не проигрывает в 18 из 20 последних матчей, что является феноменальным показателем для Первой лиги. В атаке команда стабильна: в среднем за последние пять игр они забивают 1,40 гола, а также забивают в 13 из 15 последних матчей. Защита гостей небезупречна – в среднем они пропускают 1,60 гола за последние пять игр и пропускают в трех последних матчах, но их умение забивать позволяет компенсировать эти проблемы. В чемпионате «Шинник» показывает хорошие результаты: ничья с «Арсеналом» (2-2), хотя в последнем туре они уступили «Нижнему Новгороду» (0-3). Однако общая стабильность и голевая серия делают гостей фаворитами в этом противостоянии.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Нефтехимик» опирается на домашнее поле и историю очных встреч, но его текущая атака слишком слаба, чтобы рассчитывать на победу. «Шинник» выглядит более сбалансированным и уверенным коллективом, который редко проигрывает и стабильно забивает. Учитывая форму и проблемы хозяев в атаке, гости выглядят предпочтительнее.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Нефтехимик» имеет преимущество: команда не проигрывает в пяти последних матчах против «Шинника» (две победы, три ничьи) и забивает в пяти из семи последних встреч. Однако текущая форма «Шинника» значительно лучше – 18 матчей без поражений из 20 против нестабильной игры «Нефтехимика», который в последнем туре потерпел разгром. Учитывая, что хозяева редко забивают в последнее время, их историческое преимущество может не сработать против столь стабильного соперника.

Личные встречи
Побед - 4 (21%)
Ничьих - 5 (26%)
Побед - 10 (53%)
17
Забитых мячей
27
0.89
В среднем за матч
1.42
2:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Россия. Первая лига, 29 тур
Нефтехимик
1 : 2
24.04.2024
Шинник
Самая крупная ничья
Россия. ФНЛ, 13 тур
Нефтехимик
2 : 2
14.09.2019
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Нефтехимик
0 : 2
14.08.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
Нефтехимик
0 : 0
28.03.2026
Шинник
Россия. Кубок, 5 раунд
Шинник
1 : 1
15.10.2025
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Шинник
0 : 2
10.08.2025
Нефтехимик
Россия. Первая лига, 26 тур
Шинник
1 : 1
29.03.2025
Нефтехимик
Россия. Первая лига, 14 тур
Нефтехимик
1 : 0
12.10.2024
Шинник
Россия. Первая лига, 29 тур
Нефтехимик
1 : 2
24.04.2024
Шинник
Россия. Первая лига, 8 тур
Шинник
1 : 0
03.09.2023
Нефтехимик
Россия. Первая лига, 24 тур
Шинник
3 : 0
26.03.2023
Нефтехимик
Россия. Первая лига, 8 тур
Нефтехимик
1 : 0
04.09.2022
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Нефтехимик
1 : 1
07.04.2021
Шинник
Россия. ФНЛ, 15 тур
Шинник
1 : 2
13.10.2020
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 13 тур
Нефтехимик
2 : 2
14.09.2019
Шинник
Россия. ФНЛ, 34 тур
Шинник
2 : 1
29.04.2017
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 16 тур
Нефтехимик
1 : 2
08.10.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Шинник
3 : 0
30.04.2014
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 17 тур
Нефтехимик
1 : 2
07.10.2013
Шинник
Россия. ФНЛ, 31 тур
Шинник
2 : 1
07.05.2013
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 15 тур
Нефтехимик
1 : 2
08.10.2012
Шинник
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
96
Никита Васильев
ОП
85
Иван Пяткин
ОП
25
Марат Ситдиков
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
24
Илья Азявин
АП
11
Илья Порохов
ПВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Нефтехимик
39
Илья Ежов
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
27
Arseniy Budylin
ЦП
15
A. Bondar
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
8
Данила Сухомлинов
АП
12
Энри Мукба
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
54
Иван Шмаков
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
20
Даниил Мартовой
ЛВ
16
Денис Пушкарев
ЛВ
80
Ярослав Арбузов
ПВ
3-3-2-1-1
1
Голубев
5
Мусалов
44
Сухорученко
22
Хомуха
38
Алейников
96
Васильев
85
Пяткин
25
Ситдиков
19
Шарифуллин
31
Касимов
14
Машуков
4-1-2-2-1
51
Митров
2
Косогоров
53
Котин
62
Карпов
49
Караев
64
Ланин
15
Самойлов
50
Голубев
11
Порохов
24
Азявин
10
Гонгапшев
96
Васильев
11
Абдуллаев
11
Абдуллаев
96
Васильев
31
Касимов
12
Мукба
12
Мукба
31
Касимов
85
Пяткин
9
Котик
9
Котик
85
Пяткин
49
Караев
23
Чистяков
23
Чистяков
49
Караев
11
Порохов
27
Черный
27
Черный
11
Порохов
24
Азявин
54
Шмаков
54
Шмаков
24
Азявин
15
Самойлов
20
Мартовой
20
Мартовой
15
Самойлов
10
Гонгапшев
80
Арбузов
80
Арбузов
10
Гонгапшев
Остались в запасе
Нефтехимик
Шинник
39
Илья Ежов
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
27
Arseniy Budylin
ЦП
15
A. Bondar
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
95
Денис Вамбольт
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
16
Денис Пушкарев
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
39
Илья Ежов
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
27
Arseniy Budylin
ЦП
15
A. Bondar
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
33
Артём Лавренков
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
16
Денис Пушкарев
ЛВ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Денис Бояринцев

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. «Нефтехимик» традиционно силен в домашних матчах против «Шинника» и вряд ли уступит на своем поле, однако его атакующие проблемы (0,60 гола за игру в последних пяти матчах) не позволяют рассчитывать на победу. «Шинник» стабилен, редко проигрывает и регулярно забивает, но в гостях против принципиального соперника ему будет непросто добиться победы. Учитывая историю личных встреч и текущую форму, наиболее вероятным исходом выглядит ничейный результат. Ставка: ничья с коэффициентом 2,90.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 6-го тура Первой лиги между «Нефтехимиком» и «Шинником» состоится 14 августа 2026 года в Нижнекамске на стадионе «Нефтехимик» и начнется в 18-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Нефтехимик» – «Шинник»: смотреть онлайн

2.90
Ничья
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Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Шинник Нефтехимик
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