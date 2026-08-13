Матч 6-го тура Первой лиги между нижнекамским «Нефтехимиком» и ярославским «Шинником» пройдет 14 августа в Нижнекамске на стадионе «Нефтехимик». Хозяева имеют историческое преимущество в очных встречах с соперником, однако их текущая форма оставляет желать лучшего, тогда как гости демонстрируют впечатляющую стабильность – они не проигрывают в 18 из 20 последних матчей. Встречаются команды с разными подходами: «Нефтехимик» полагается на домашнюю поддержку и традиции противостояния, а «Шинник» – на уверенную игру в атаке и редкие поражения. Кто же сумеет взять верх в этом принципиальном противостоянии?

Кто победит в матче

В пользу «Нефтехимика» говорит их успешная история встреч с «Шинником». Нижнекамский клуб не проигрывает в пяти последних матчах против ярославцев, при этом забивает в пяти из семи последних очных встреч. Кроме того, хозяева имеют неплохую домашнюю статистику – они не проигрывают в пяти из семи последних матчей на своем поле. Однако текущая форма «Нефтехимика» вызывает серьезные вопросы: в последних пяти матчах команда забивает всего 0,60 гола в среднем, а в последнем туре потерпела разгромное поражение от «Нижнего Новгорода» (1-5). Защита также выглядит ненадежно – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,60 гола. При этом атака хозяев редко радует болельщиков, и даже историческое преимущество над соперником может не спасти, если команда не покажет качественной игры в нападении.

«Шинник» подходит к матчу с гораздо более уверенной статистикой. Ярославский клуб не проигрывает в 18 из 20 последних матчей, что является феноменальным показателем для Первой лиги. В атаке команда стабильна: в среднем за последние пять игр они забивают 1,40 гола, а также забивают в 13 из 15 последних матчей. Защита гостей небезупречна – в среднем они пропускают 1,60 гола за последние пять игр и пропускают в трех последних матчах, но их умение забивать позволяет компенсировать эти проблемы. В чемпионате «Шинник» показывает хорошие результаты: ничья с «Арсеналом» (2-2), хотя в последнем туре они уступили «Нижнему Новгороду» (0-3). Однако общая стабильность и голевая серия делают гостей фаворитами в этом противостоянии.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Нефтехимик» опирается на домашнее поле и историю очных встреч, но его текущая атака слишком слаба, чтобы рассчитывать на победу. «Шинник» выглядит более сбалансированным и уверенным коллективом, который редко проигрывает и стабильно забивает. Учитывая форму и проблемы хозяев в атаке, гости выглядят предпочтительнее.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Нефтехимик» имеет преимущество: команда не проигрывает в пяти последних матчах против «Шинника» (две победы, три ничьи) и забивает в пяти из семи последних встреч. Однако текущая форма «Шинника» значительно лучше – 18 матчей без поражений из 20 против нестабильной игры «Нефтехимика», который в последнем туре потерпел разгром. Учитывая, что хозяева редко забивают в последнее время, их историческое преимущество может не сработать против столь стабильного соперника.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. «Нефтехимик» традиционно силен в домашних матчах против «Шинника» и вряд ли уступит на своем поле, однако его атакующие проблемы (0,60 гола за игру в последних пяти матчах) не позволяют рассчитывать на победу. «Шинник» стабилен, редко проигрывает и регулярно забивает, но в гостях против принципиального соперника ему будет непросто добиться победы. Учитывая историю личных встреч и текущую форму, наиболее вероятным исходом выглядит ничейный результат. Ставка: ничья с коэффициентом 2,90.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 6-го тура Первой лиги между «Нефтехимиком» и «Шинником» состоится 14 августа 2026 года в Нижнекамске на стадионе «Нефтехимик» и начнется в 18-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.